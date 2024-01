In pensione a 24 anni con 600mila euro sul conto: «Chiunque può andarci in poco tempo, ecco come ho fatto»

Mettere da parte un piccolo gruzzoletto è difficile ma non impossibile anche in tempi di crisi. Risparmiare soldi si può, basta adottare qualche piccolo accorgimento. E lo sa bene Mike Rosehart che all'età di 24 anni ha scelto di abbandonare il suo lavoro ed è riuscito così ad andare in pensione giovanissimo.

Oggi, Mike sta condividendo con i suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram, i segreti per riuscire a raggiungere questo tipo di obiettivo.

«Il segreto per andare in pensione presto? Bisogna cercare di spendere meno e risparmiare - ha sottolineato Mike a The Mirror -. Naturalmente la parte difficile è riuscire a farlo.

La maggior parte di noi non riesce a resistere a Starbucks, al viaggio all'estero o al nuovo telefono. Come fare per riuscirci? Bisogna cercare di riempire il tempo con gli hobby».

Mike è così riuscito ad accumulare, grazie ai risparmi, oltre 600mila euro ed è andato in pensione all'età di 24 anni. «Io e mia moglie Alyse stiamo insieme da quando avevamo 16 anni - ha aggiunto Mike -. Abbiamo risparmiato anche sul matrimonio. In che modo? Abbiamo trovato una location che offre un accordo dove è possibile celebrare il matrimonio gratuitamente solo se si rispetta il numero degli invitati. Per contenere i costi abbiamo ridotto il numero degli ospiti a circa 80 persone».

Mike Rosehart ha scelto di andare in pensione così giovane durante il suo periodo di studi alla Ivey Business School in Ontario, in Canada, nel 2010. Dopo aver letto Early Retirement Extreme, un libro sull'indipendenza finanziaria, Mike ha scelto di cambiare vita.

«Ero al primo anno di università e stavo lavorando a un progetto sulla psicologia della felicità - ha spiegato Mike - Sono entrato in un tunnel spaziale e mi sono imbattuto nella lettura di Jacob Lund Fisker. La sua tesi è che chiunque può andare in pensione in poco tempo. Ho capito che ciò che ti rende felice è la libertà e la capacità di fare ciò che vuoi nella tua vita».