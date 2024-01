Anziano le fa la predica perché ha il cappello in biblioteca, ma nessuna regola lo vieta: «La mancanza di rispetto è dire alle persone cosa fare»

Ci sono una serie di azioni e modi di fare che sono entrati a far parte della nostra cultura e di cui abbiamo, col tempo, dimenticato l'origine. E allora si risponde, semplicemente, che quella cosa va fatta perché è buona educazione o perché è sinonimo di rispetto o qualche altra frase simile che, nella realtà dei fatti, è di difficile interpretazione.

Se, in alcuni contesti, riuscissimo a mettere in dubbio ciò che finora abbiamo accettato passivamente e andassimo a ricercarne origine e significato, magari scopriremmo che quell'usanza, un tempo utile e sensata, si è fatta antiquata e di poco conto. Una situazione di questo tipo è stata descritta da Sandy, una mamma a cui è stata fatta la predica da un signore perché stava indossando un cappello da baseball in biblioteca, quando in realtà non c'è nessuna regola che lo vieta.

After recording this (in a study room outside the children's section away from other patrons, btw!) the librarians confirmed that there's no such social rule about hats in the library and people wear them all the time. (Remember, etiquette rules are regional, generational, and personal.) In fact, there was another older gentleman wearing a hat in the next room! . The point of this video was to discuss what our values mean to us because they can be very difficult to define. This is an important part of the work that I do with my clients as a stress coach. They don't want to show up in their life being stressful and reactive so we do the work to figure out how they DO want to show up and that's about finding your own values and to defining them. . Though there is a dictionary definition of "respect" and other values like "compassion", "kindness", or "success" - they are also complex and how a person puts them into action can vary.

L'incontro (scontro) tra Sandy e l'anziano viene raccontato dalla ragazza in un video di circa un minuto e mezzo che ha scatenato poi un dibattito su due approcci educativi diversi, uno più autoritario e legato alle generazioni passate e un altro definito più "consapevole".

«Sono appena stata ripresa da un anziano signore mentre ero qui seduta in biblioteca - racconta Sandy - perché sto indossando il cappello.

Mi si è avvicinato e ha detto che portarlo al chiuso è una mancanza di rispetto, allora io gli ho chiesto "cosa vuol dire, per te, essere rispettoso?"». Il signore non si aspettava una domanda del genere e lì per lì è sembrato un po' confuso.

Per chiarire la domanda, Sandy aggiunge: «Lì c'è mio figlio di tre anni, come pensi che debba spiegargli cosa vuol dire essere rispettosi». A quel punto, l'anziano sembra sicuro della sua risposta: «Bè, vuol dire seguire le regole». La ragazza, allora, riflette: «Ovviamente non c'è nessuna regola che dice di non indossare il cappello in biblioteca, ma a lui ho semplicemente detto: Quello di cui parli tu è l'obbedienza, non il rispetto, giusto?».

L'anziano però insiste che sono la stessa cosa e che è necessario rispettare chi ha più anni. Sandy insiste e chiede: «Cosa intendi quando dici che bisogna portare rispetto agli anziani?». Lui sembra di nuovo confuso e poi afferma: «Bè se ti dicono che è irrispettoso e di togliere il cappello, allora lo fai». Naturalmente, Sandy fa notare che ancora una volta sta descrivendo il concetto di obbedienza e ribatte: «Per me il rispetto è essere comprensiva e gentile nei confronti degli altri. Dopo di che mi sono presentata, gli ho stretto la mano e gli ho augurato una buona giornata». Poi, l'uomo si è allontanato.

Sandy conclude: «Questo è il perfetto esempio della differenza tra due diversi metodi genitoriali, un approccio autoritario e uno consapevole. Il primo confonde il rispetto con l'obbedienza e insegna a seguire le regole perché è bene farlo, regole che spesso non sono create in base alla logica ma alle preferenze. Per questo sto insegnando a mio figlio a farsi domande e mettere in dubbio».