Porta l'anello di fidanzamento dal gioielliere per farlo stringere e lui lo rovina: «Sembra invecchiato di 100 anni, sono furiosa»

L'anello di fidanzamento è considerato, in generale, il simbolo della promessa d'amore eterno tra due partner e, per questo motivo, è per molti di vitale importanza. Tuttavia, le caratteristiche che deve avere per essere soddisfacente non sono uguali per tutti: alcuni si accontentano di un alto valore di mercato, mentre altri ricercano un significato più profondo che possa essere associato alla loro specifica relazione.

In questo caso, la ragazza era assolutamente felice del proprio anello di fidanzamento, ma c'era un problema: era troppo largo per lei, da qui la necessità di portarlo dal gioielliere per farlo stringere.

Quando lo ha ripreso, tuttavia, è inorridita nel vedere lo stato dell'anello.

«Questo è l'anello che il mio fidanzato mi ha dato quando ha fatto la proposta - dice la ragazza all'inizio del video - Uno stupendo anello con undici diamanti, oro giallo 18 carati, proprio quello che ho sempre sognato», eppure nonostante fosse quasi perfetto, c'era un piccolo ma importante particolare che proprio non andava, vale a dire le dimensioni.

Allora, si è messa in cerca di un gioielliere che potesse occuparsi di stringere l'anello. Ne ha chiamati diversi che le hanno detto di poterlo fare nel giro di due o tre settimane. Tuttavia, la ragazza non aveva questo tempo a disposizione a causa di un servizio fotografico già prenotato prima del matrimonio. Per questo motivo, decide di provare ad andare al centro commerciale.

Lì, il gioielliere le assicura di poter portare a termine il lavoro in circa 30 minuti per una spesa di quasi 200 euro. Nonostante il prezzo fosse un po' alto, in questo modo non avrebbe avuto problemi con il servizio fotografico. Quando è andata a ritirare l'anello, però, si è accorta che c'era qualcosa di profondamente sbagliato: «Ero livida dalla rabbia. La banda era molto più fina e irregolare, come se qualcuno avesse limato via dell'oro dalla parte inferiore. Non è più liscio e c'è una scheggiatura».

Come se tutto ciò non fosse abbastanza, erano visibili diversi graffi e l'incisio era stata cancellata. In un video successivo la ragazza spiega di aver portato immediatamente indietro l'anello e di aver confrontato il gioielliere che, dopo aver sentito le critiche, si è messo sulla difensiva: «L'anello è tuo, si vede che era già così quando lo hai portato».

Alla fine, un altro impiegato del negozio si è offerto di rimediare e la ragazza è riuscita a ottenere il suo anello con tutte le imperfezioni corrette. Nei commenti, molti utenti hanno fatto presente che in realtà la colpa è soprattutto di lei, dato che ha deciso di affidarsi a un gioielliere del centro commerciale che sosteneva di poter finire il lavoro in mezz'ora. Qualcun altro, poi, sostiene che i diamanti dell'anello siano stati sostituiti con dei falsi.