Meghan Markle arriva agli Invictus Game (due giorni dopo Harry): «Scusate il ritardo, ho dovuto pensare ai bimbi». E sfoggia l'orologio di Lady D

La aspettavano tutti. E lei si è fatta attendere. Meghan Markle è arrivata agli Invictus Games, in Germania, due giorni dopo il principe Harry. La duchessa di Sussex ha raggiunto il marito a Dusseldorf ieri pomeriggio, 12 settembre, e ha tenuto un discorso sul palco dell'evento sportivo, ideato proprio dal principe Harry.

Molti si aspettavano che i Sussex arrivassero insieme - dato che questo è uno dei principali eventi annuali di Harry - ma così non è stato. Il motivo dell'assenza iniziale di Meghan? L'ha spiegato proprio lei, forse anche per smentire le voci di crisi tra i due.

