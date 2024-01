«Non usate la carta igienica e niente pantaloncini corti...»: le tre cose da evitare quando si viaggia in aereo secondo la hostess

Viaggiare è un'esperienza incredibile, specialmente se lo si fa per piacere e vacanza e non a causa del lavoro e degli impegni. Tuttavia, allontanarsi da casa vuol dire anche allontanarsi da tutti i comfort di cui disponiamo nel nostro ambiente e bisogna quindi essere consapevoli di poter essere sorpresi da imprevisti in qualsiasi momento.

Per questo motivo, girare il mondo richiede anche la capacità di adattarsi alle varie situazioni e di reagire in maniera costruttiva e positiva in situazioni non particolarmente piacevoli.

In alcuni casi, però, possiamo semplicemente seguire i consigli di chi ne capisce di più, come nel caso di Cher, una hostess da ormai cinque anni che ha deciso di condividere su TikTok qualche dritta da ricordare nel caso di un viaggio in aereo.

«Ecco le cose che non farei mai in quanto hostess da cinque anni», dice Cher, mentre si trucca. Il primo consiglio è alquanto inaspettato, ma la spiegazione non tarda ad arrivare: «Non indosserei mai dei pantaloncini corti in aereo», afferma, «e ci sono un sacco di motivi, però essenzialmente sono due: sui voli si muore di freddo, e poi metti caso ci si trova nel mezzo di un'evacuazione e devi scendere giù per lo scivolo, finisci con il sedere bruciato».

Poi, la ragazza consiglia di lasciare almeno tre ore di tempo tra un volo e l'altro al momento della prenotazione: «Ci possono essere ritardi, per un milione di ragioni diverse e la possibilità di non riuscire a prendere la connessione è molto alta, se ci sono meno di tre ore col volo precedente».

Infine, il consiglio è quello di non utilizzare... la carta igienica che si trova nei bagni degli aerei: «Vi assicuro che mi asciugo dopo aver usato il bagno, ma se vi è mai capitato di esaminare la carta fornita negli aerei vedrete delle piccole gocce d'acqua, o almeno gocce che pensate siano di acqua... Non credo che dovremmo fidarci del fatto che gli uomini riescano a centrare la tazza normalmente, figurarsi a quell'altezza e con la turbolenza. Usate dei fazzoletti, invece».