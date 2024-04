Boeing 737 della Southwest Airlines perde la copertura del motore, costretto a un atterraggio d'emergenza: non è il primo caso

Paura per i 135 passeggeri di un Boeing 737 della Southwest Airlines, costretto a tornare a terra poco dopo il decollo, in seguito alla perdita della copertura di uno dei motori. Il volo, con destinazione Houston, è atterrato in sicurezza a Denver (da dove era partito). Le autorità americane stanno indagando sull'incidente. Un filmato, registrato probabilmente da uno dei passeggeri, è stato pubblicato su X e mostra chiaramente la copertura del motore strappata che sbatte al vento contro l'ala. L'incidente ha fatto scalpore, poiché non è il primo negli ultimi tempi per quanto riguarda questo genere di velivoli.

L'incidente di Denver

Il volo 3695 della Southwest Airlines è salito a circa 10 mila piedi prima di ritornare a terra 25 minuti dopo il decollo all'aeroporto internazionale di Denver, intorno alle 8:15 ora locale di domenica 7 aprile. L'aereo Boeing, che è stato rimorchiato dopo l'atterraggio, con 135 passeggeri e sei membri dell'equipaggio a bordo era diretto a Houston.

I precedenti (inquietanti)

«Emergenza Alaska 1282, siamo depressurizzati». È l'allarme (mayday) lanciato via radio dal pilota dell'Alaska Airlines, lo scorso 5 gennaio, nei minuti successivi al decollo quando il portellone della zona centrale della cabina dell'aereo 737- 9 Max è esploso e volato via. In seguito a quell’incidente, la Federal Aviation Administration mise a terra il Max 9 per diverse settimane, impedì alla Boeing di aumentare il tasso di produzione del Max e le ordinò di sviluppare un piano preciso per affrontare questo genere di problemi entro 90 giorni. La FAA sta indagando su diversi altri inquietanti problemi dell'ultimo periodo, relativi ai motori della Southwest Airlines. Giovedì scorso un volo Southwest 737 ha interrotto il decollo ed è rientrato al gate di un aeroporto in Texas dopo che l'equipaggio ha segnalato problemi al motore, la stessa cosa è accaduta il 22 marzo in Florida.