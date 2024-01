Boeing 737 Max 9, i bulloni allentati del portellone. Così una mamma ha salvato il figlio: «Vedevamo il vuoto, l'ho stretto a me col portellone aperto»

C'era un ragazzo di 15 anni alla fila numero 25 di quello che solitamente è il posto più invidiato su un aereo, quello lato finestrino, quando venerdì scorso il pannello del Boeing 737 Max 9 è esploso in volo a poco meno di cinquemila metri di altezza. La sua fortuna è stata la presenza della mamma nel sedile centrale della stessa fila. È stata lei a bloccarlo - letteralmente - nel momento di perdita di pressione, mentre molti oggetti, tra cui i telefoni, venivano risucchiati all'esterno. Il ragazzo era seduto sul posto vicino al finestrino nella fila poco davanti, quindi aveva la spalla accanto al bordo di quel maxi-buco nato dalla rottura del portellone. «È stata come l'esplosione fortissima di una bomba», ha detto la mamma in un'intervista esclusiva al Seattle Times nella quale ha chiesto di essere identificata con il suo secondo nome, Faye.

"I was just holding him and saying repeatedly, 'It's OK. It's OK. It's OK, buddy. It's OK. It's OK.' " https://t.co/rJ2hh8Vekl — The Seattle Times (@seattletimes) January 9, 2024

Così una mamma ha salvato il figlio sul Boeing 737 Max

Mentre nella cabina la perdita di pressione era fortissima, la donna originaria dell'Oregon si è girata e ha visto il sedile di suo figlio girarsi all'indietro verso il buco, con il poggiatesta strappato e risucchiato nel vuoto e le braccia del ragazzo scagliate verso l'alto. «Lui e il suo sedile sono stati tirati indietro e verso l'esterno dell'aereo in direzione del buco - ha detto - Mi sono allungato, ho afferrato il suo corpo e l'ho tirato verso di me sopra il bracciolo. Avevo le braccia sotto il suo braccio, un po' agganciate sotto le sue spalle e avvolte intorno alla sua schiena. Solo dopo il volo mi sono accorto che i suoi vestiti erano stati strappati dalla parte superiore del corpo».

La foto del sedile

Una foto scattata dopo l'atterraggio mostra in effetti il sedile del ragazzo trascinato all'indietro, anche se poi dopo la perdita di pressione e il ritorno a terra, era parzialmente ritornato nella sua posizione originale. Al momento dell'incidente, il viso di Faye era premuto contro la parte posteriore della spalla destra di suo figlio e il sedile «era così tirato indietro che riuscivo a guardare direttamente il buio del cielo notturno fuori dal buco».

Le maschere di ossigeno

Le maschere di ossigeno dell'aereo erano scese come accade in questi casi.

Ed è stata una donna, che era seduta sempre alla fila numero 25 ma nel sedile lato corridoio, a indossare prima la propria e poi a raggiungere Faye e il figlio, aiutandoli a metterla. «Entrambi ci stavamo aggrappando a mio figlio - ha raccontato la madre -. Lo stavo tenendo per il braccio e cercavamo di tranquillizzarlo. «Potevo vedergli le spalle. Credevo che la maglietta fosse stata tirata su da me mentre lo afferravo, non avevo idea che fosse stata strappata».

La reazione degli assistenti di volo

Fino ad allora, Faye ha raccontato di non aveva visto nessun assistente di volo. Una volta che la perdita di pressione è terminata, la donna ha premuto il pulsante di chiamata e un assistente di volo si è avvicinato alla loro fila. «Ho visto la reazione di choc sul suo viso - ha raccontato Faye -. Ricordo di aver pensato che non sapesse che ci fosse un buco in questo aereo fino a quel momento». L'assistente di volo ha trovato loro nuovi posti e il ragazzo è stato posizionato circa quattro file più avanti rispetto alla sua 25 e sul lato opposto dell'aereo. «Non sono una persona religiosa - continua la donna - ma ho pregato per le persone su quell’aereo. Non ho mai pregato in vita mia ma venerdì l'ho fatto». Un dipendente dell'Alaska Airlines una volta tornati a terra ha accompagnato Faye e suo figlio alla loro macchina e i due hanno lasciato l'aeroporto.

La rabbia con Alaska Airlines

La donna ha detto di essersi arrabbiata particolarmente quando ha letto degli avvisi di depressurizzazione intermittente sull'aereo nei giorni precedenti. Alaska Airlines ha detto di aver valutato quei segnali e di averli risolti secondo le procedure in vigore ma ha anche affermato che «per estrema cautela», aveva vietato al jet di volare su lunghe distanze sull'acqua. «Forse non c'entrano niente con quanto successo, non lo so. Ma se effettivamente è così, voglio che la gente lo sappia. Le persone devono sapere se possono fidarsi di Alaska Airlines», ha detto Faye.

Bulloni allentati

United Airlines, intanto, nelle scorse ore ha dichiarato di aver trovato bulloni allentati su diversi Boeing 737 Max 9 durante le ispezioni disposte a seguito dell'incidente dell'Alaska Airlines. United ha 79 aerei Max 9 nella sua flotta. «Da quando abbiamo iniziato le ispezioni preliminari sabato, abbiamo riscontrato casi che sembrano riguardare problemi di installazione. Ad esempio bulloni che necessitavano di ulteriore serraggio», ha affermato United in una nota, assicurando che si sta lavorando per riportare «l'aereo in sicurezza».