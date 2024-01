Brindisi di Capodanno, calice negato a una bambina: «Non serviamo lì il succo di mela, incoraggia l'alcolismo»

Essere genitori è estremamente complicato e non c'è nessun libretto di istruzioni che possa insegnare, senza lasciare adito a dubbi e ambiguità, come comportarsi in ogni possibile situazione, cosa sia meglio fare e dire e, in generale, come educare al meglio i figli affinché riescano ad avere una vita felice e soddisfacente.

Eppure, sembra che tante persone siano convinte di aver ricevuto, in qualche modo, la capacità di comprendere senza problemi la giusta strada da percorrere in ogni situazione e di conseguenza giudicare gli approcci e le decisioni di altri genitori.

In generale, ascoltare una prospettiva diversa dalla propria può essere d'aiuto, se viene da qualcuno che si conosce e rispetta, ma quando ci si scontra con un regolamento restrittivo in un locale pubblico la situazione è sicuramente più spinosa. È questo il caso di Renée Hoenderkamp, una mamma che ha chiesto un calice con del succo di mela per brindare a Capodanno con sua figlia, e si è vista rifiutare la richiesta dal manager del locale.

La dottoressa delle celebrità, Renée, si trovava nel pub Old Bull & Bush, nel nord di Londra, e intorno alle sette di sera avrebbe voluto fare un brindisi con sua figlia in occasione del Capodanno, così ha chiesto alla cameriera di poter avere un calice, proprio come quello dei grandi, riempito con succo di mela.

Come riportato dal DailyMail, Renée ha dichiarato: «Abbiamo quest'abitudine, in famiglia, per cui a ogni pasto brindiamo tutti insieme, quindi quando eravamo a mangiare fuori io e mio marito abbiamo ordinato del vino e per nostra figlia del succo di mela, perché era l'unica cosa che avevano».

Tuttavia, la sua richiesta è stata rifiutata perché trovata di cattivo gusto e non sarebbe stato giusto «incoraggiare la bambina a bere alcol». Nel frattempo, racconta la dottoressa, il resto dei bambini nel locale avevano «gli occhi incollati a uno schermo mentre i genitori bevevano champagne».

Renée si è sentita giudicata e non ha gradito affatto la situazione quindi ha deciso di non tornare mai più nel pub e di presentare un reclamo.

Un portavoce del brand proprietario del pub, Mitchells & Butlers, ha detto: «Non permettiamo la vendita di birra analcolica, sidro o di bevande che il nostro team o i clienti possano pensare contengano alcol, come per esempio delle bollicine in un bicchiere di champagne, a persone al di sotto dei 18 anni. Queste bevande, invece, saranno servite in bicchieri più piccoli e a base larga, affinché sia più facile per i bambini maneggiarli senza romperli o versarne il contenuto. Avevamo spiegato tutto ciò alla cliente al momento dell'accaduto e sembrava fosse stata recepita senza problemi. Per questo, siamo rimasti sorpresi di aver ricevuto il reclamo a cui sarà risposto, come da regolamento, entro tre giorni lavorativi».