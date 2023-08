A Lino Guanciale il premio «Segreti D'Autore» in un evento sull'arte di dimenticare

Sarà Lino Guanciale l’attesissimo l’ospite della seconda serata di eventi a «Segreti d’Autore», il Festival cilentano dedicato ad Ambiente, Scienze, Arti e Legalità, ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Alle 21 di sabato 2 settembre, il famoso attore, interprete di tanti personaggi amati dal pubblico, sarà impegnato a palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento in un interessante dialogo con la regista Nadia Baldi su “L’arte di dimenticare”.

Niente a che vedere con Cicerone e con la meravigliosa risposta di Temistocle sull’importanza di non ricordare. Un modo, invece, per analizzare, sul filo di una straordinaria carriera artistica, il rapporto tra attore e spettatore, in un meccanismo di creazione e trasformazione che rappresenta il fascino dell’illusione teatrale. Al termine dell’incontro, Lino Guanciale riceverà il Premio Segreti d’Autore, preziosa opera dell’artista Mimmo Paladino.

Il riconoscimento è stato assegnato dalla giuria, composta da Roberto Andò, Mimmo Paladino, Gioacchino Lanza Tomasi, Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi e Massimo Perrino, con la seguente motivazione: «A Lino Guanciale, attore poliedrico, capace di comunicare sogni ed emozioni, con generosa attenzione anche ai nuovi talenti dell’arte cinematografica e teatrale. Ha saputo restituire sullo schermo televisivo, interpretando uno dei suoi personaggi più popolari, i segreti e la nobiltà dell’anima cilentana».