Dal 21 al 23 aprile al via la manifestazione Napoli che Legge - tre giorni di pubblica lettura, sociale ed inclusiva. L'evento coinvolgerà l'intero territorio tra scuole, biblioteche, librerie, giardini e luoghi d'arte. L'iniziativa è patrocinata dal Comune insieme con il Centro per il libro e la cultura, Città che Legge e il Patto per la Lettura della Città di Napoli e sarà suddivisa in tre giornate, ciascuna caratterizzata da differenti autori coinvolti. Si inizia venerdì 21 con le «Letture dentro e fuori la scuola»: tantissimi gli istituti scolastici interessati, dalle primarie alle superiori, che apriranno le porte per letture ad alta voce degli studenti, letture teatralizzate e laboratori. Si parte alle 10 dalla Mostra d'Oltremare, che ospiterà classi di vari istituti napoletani, supportate da associazioni, cooperative e librerie, col coordinamento dell'associazione Leggere per... e con l'animazione di cosplayer del Comicon.

La libreria Mondadori Bookstore proporrà alle 16 l'incontro con l'autore Marco Cesario, a Piazzale Tecchio. Letture ad alta voce al dipartimento di Architettura della Federico II a Monteoliveto dalle 10, mentre il Polo Mezzocannone 8, comprendente la Biblioteca della SSN, la Biblioteca Universitaria e la Biblioteca di diritto romano ospiteranno dalle 12 l'evento “Alla scoperta delle nostre radici”, con i libri della Biblioteca diffusa dell'ambiente. Il quartiere Ponticelli proporrà invece “Napoli che legge: scintille Urbane”, in collaborazione con il Forum dei Libri: letture ed eventi nelle scuole e a partire dalle 11 fino alle 19 anche nella biblioteca comunale Grazia Deledda. Tra i protagonisti della giornata Italo Calvino e Don Lorenzo Milani, nel centenario della loro nascita.

Sabato 22 sarà il turno di “Letture in città”, con eventi alla Libreria Pironti di Port'Alba e in piazza Bellini. Dalle 9 si potrà assistere all'evento culturale “Letture Intra Moenia - passeggiata culturale lungo le antiche mura di Neapolis”, a cura del Tavolo Territoriale “Reading Forcella”, comprendente varie associazioni, tra cui l'Aps Annalisa Durante, impegnata in eventi già dal venerdì. La biblioteca Giustino Fortunato ospiterà invece gli eventi “A libro aperto e cuore spalancato” e “L'albero delle poesie” (dalle 9.30), e la Mondadori di piazzale Tecchio l'incontro “Semplicemente felici leggendo” (dalle 10.30), tutti curati dal Tavolo territoriale Lettura Flegrea. La giornata mondiale del Libro e del diritto d'autore è celebrata con un giorno di anticipo alla libreria Scottojonno, alle 10.30, insieme con la delegazione italiana del governo della Catalogna.

L'evento si chiuderà il 23, Giornata Mondiale del Libro, con le “Letture al complesso monumentale di San Domenico Maggiore”. Protagoniste le associazioni dei Tavoli territoriali del Patto per la Lettura napoletano e le associazioni coordinate da A voce alta: previste letture per bambini, comprendenti, tra gli autori, Kipling, Calvino e don Milani, oltre che di libri e albi illustrati, insieme con presentazioni di libri e dibattiti letterari. In chiusura l'incontro “Scintille urbane: la città cambia con i libri e la lettura”, con i referenti delle associazioni Art33 aps, Gioco Immagine e Parole, Noi@Europe, la cooperativa sociale Se.Po.Fa, gli istituti scolastici del territorio, Maurizio Caminito (VI Municipalità), il presidente del Forum del Libro, l'Assessore all'Urbanistica Laura Lieto, il consigliere del sindaco di Napoli per le biblioteche e la programmazione culturale integrata Andrea Mazzucchi. Modera Serena Gaudino.