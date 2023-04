Lino Guanciale torna a Napoli: l'attore presenta il suo libro a Foqus

Lino Guanciale torna a Napoli. Questa volta, però, l'attore abruzzese non indosserà l'impermeabile dell'enigmatico e poco loquace commissario Luigi Alfredo Ricciardi ma sarà ospite, il 4 maggio alle 18, da Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli onlus in qualità di autore per presentare il suo libro dal titolo, "Inchiostro" (Round Robin), illustrato da Daniela Volpari.

Il racconto, visionario e tenero, del viaggio onirico di una giovane donna verso la radice più profonda del suo cuore. L'evento è a cura di La Feltrinelli Napoli.