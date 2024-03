Giornata della felicità, concerto di Antonio Fresa a Foqus

In occasione della Giornata internazionale delle felicità, torna in scena a Napoli L’arte della Felicità "6 emozioni per pianoforte", il nuovo spettacolo del pianista, compositore e direttore d’orchestra Antonio Fresa, autore della colonna sonora originale del film in animazione diretto da Alessandro Rak e dell’omonima docuserie andata in onda su Rai 3, L’arte della Felicità.

Appuntamento mercoledì 20 marzo alle ore 21 presso la Fondazione Foqus” per uno spettacolo di musica, filosofia, antropologia e immagini.

Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza sono riportati nel concerto come spazi sonori, in cui ricostruire le connessioni della nostra educazione emotiva.

Antonio Fresa attraverso note, accordi, aneddoti e citazioni ci svelerà la genesi e il pensiero che ha accompagnato la lettura delle sei emozioni, così da portarle sul palco e consegnarle al pubblico, con l’intento di riconnetterci a ciò che di più profondo e puro custodiamo fin da bambini. Lo spettacolo si inserisce nel progetto “Iniziativa per la promozione della rete di scuole pubbliche e paritarie del progetto EDUQA- scuola a vocazione ambientale" promosso da Foqus.

«Poter celebrare la Giornata internazionale della felicità con il mio spettacolo ha una grande valore simbolico, non solo per il titolo, ma soprattutto perché quando ho cominciato a lavorarci ho avvertito subito la possibilità di poter parlare di emozioni attraverso la musica, consegnandole al pubblico in un modo molto diverso, forse nuovo, tenendo insieme le parole, le immagini e la musica – dice Fresa.

In platea saranno presenti in gran parte insegnanti, persone che si occupano della formazione dei nostri ragazzi, impegnati quotidianamente nella loro crescita e nella loro educazione emotiva. Non avrei potuto desiderare modo migliore per celebrare questa giornata, portando le 6 emozioni per pianoforte nel cuore pulsante di Napoli, della città che ha per antonomasia un alfabeto emotivo complesso e affascinante, alla Fondazione Foqus, oramai polo di riferimento nazionale nel mondo dell’istruzione e con un pubblico speciale, fatto di ragazzi, insegnanti ed addetti ai lavori».