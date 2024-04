Napoli, arriva "Sport-Insieme", meeting su inclusione e disabilità

Sport-insieme è il primo meeting su Sport, Inclusione e Disabilità voluto da E.I.S.I. (Ente Italiano Sport Inclusivi) che si terrà sabato 13 aprile con inizio alle 9 alla Fondazione Foqus di Napoli e sarà l’occasione per aprire una tavola rotonda su questi temi.

Temi che possono essere la chiave per veder crescere la consapevolezza sugli ostacoli all’inclusione e sul ruolo che lo sport può ricoprire per creare spazi di autentica condivisione e sviluppo sociale. La fondazione Foqus ha aderito al progetto perché da anni sostiene l’inclusione: al suo interno, infatti, ospita i ragazzi di Argo, centro di avanguardia diurno per l’inclusione di persone con diverse abilità.

L'evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, darà poi l'opportunità ai presenti di scoprire per la prima volta in Campania la Boccia Inclusiva e il Calcio Balilla Inclusivo, presentati da Sira Miola, vicepresidente E.I.S.I., e da Fausto Cappellini, fondatore del Baskin e coordinatore nazionale Boccia inclusiva. Il meeting sarà moderato da Claudia Carbone ed è gratuito ed aperto a tutti. Introdurranno l’evento i saluti di rito di Renato Quaglia, direttore di Foqus, di Carmine Mellone (Presidente C.I.P. Campania) e di Francesca Merenda (coordinatore Regionale Campania Sport e Salute). Partecipano tra gli altri Vittorio Scotto di Carlo (Delegato Regionale Campania E.I.S.I.), Andrea Bonifacio (Terapista della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, psicologo e psicoterapeuta), Andrea Capobianco (Commissario tecnico nazionale Basket femminile, Formatore CNA, Formatore Minibasket, Responsabile tecnico nazionale 3x3), Emanuela Ferrante (Assessore allo Sport del Comune).