Basket inclusivo, due partite nel weekend campano

Weekend di Baskin in Campania in arrivo, con ben due partite in programma. Si comincia sabato 27 gennaio, con la gara tra Baskinsieme e Il Sentiero Baskin Sant'Arsenio, in programma alla Ex Base Nato di Bagnoli con la prima palla a due fissata per le 14. La squadra napoletana, allenata da coach Vittorio Scotto di Carlo e Martina Marino, con gli assistenti Vincenzo Commone e Cosimo Menna, è alla quinta gara in questo campionato.

Il Sentiero, invece, arriva a questa partita dopo la vittoria al fotofinish nella gara d'esordio contro Raggio Sunbaskin Marigliano. Domenica 28 gennaio, sempre alle ore 14, alla Palestra Sogliuzzo di Ischia, se la vedranno i campioni in carica della Cestistica Ischia e Virtus Monte di Procida, che si incontreranno per la prima volta in assoluto.

Entrambe le squadre sono reduci dalle vittorie contro Baskinsieme.