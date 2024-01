Embiid da record: 70 punti contro gli Spurs, è il primo a realizzarli con la maglia di Philadelphia

La notte NBA ci ha regalato una prestazione sontuosa da parte di Joel Embiid che nel match tra Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs (133-123) ha messo a referto 70 punti. Si tratta di un record per il gigante camerunese che è il primo a realizzare un punteggio così alto nella storia della franchigia della Pennsylvania. Prima di lui il massimo di punti con i Sixers lo aveva ottenuto Wilt Chamberlain (68).

Embiid ha stravinto il duello a distanza con il rookie Victor Wembanyama, facendo sentire forte e chiaro il suo status da MVP in carica. Una prova da sogno per il classe '94 che oltre ad aver totalizzato 70 punti ha messo a segno anche 18 rimbalzi e 5 assist, con 24/41 dal campo. Adesso il record di punti con la maglia dei Sixers è suo, anche se Wilt Chamberlain detiene ancora quello assoluto di 100 punti. Embiid, però, ha voluto replicare quella foto iconica di Wilt. Al termine della gara infatti è stato fotografato nello spogliatoio con il pallone in mano e il foglietto con scritto il numero 70. Quella di Embiid è la 12esima miglior prestazione nella storia della NBA.

Non sono mancate anche le reazioni di stupore dopo il record di punti del cestista camerunese.

Kevin Durant, ad esempio, quando è stato informato della prestazione del collega durante la conferenza stampa ha avuto una reazione di profondo stupore.