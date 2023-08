Gary Oldman si unisce al cast del nuovo film di Sorrentino

Gary Oldman è entrato a far parte del cast del nuovo film di Paolo Sorrentino che si sta girando in questi giorni a Napoli. Lo scrive Variety. I dettagli sul ruolo dell'attore americano, noto in tutto il mondo per aver prestato il volto ad alcuni dei personaggi più riconoscibili del cinema contemporaneo, nel dramma in lingua italiana ancora senza titolo sono tenuti nascosti. Il decimo lungometraggio di Sorrentino parla di una donna di nome Partenope «che porta il nome della sua città ma non è né sirena né mito», come ha dichiarato l'autore, vincitore dell'Oscar internazionale nel 2013 per La Grande Bellezza, in una dichiarazione a Variety a inizio riprese.

Nella mitologia greca, Partenope, come è conosciuta in inglese, è il nome di una sirena che, non essendo riuscita ad attirare Ulisse con le sue canzoni, si gettò in mare e annegò. Il suo corpo fu gettato su una simbolica roccia fondativa dove si trova Napoli. I napoletani in Italia sono anche conosciuti come «partenopei». «La sua lunga vita racchiude in sé l'intero repertorio dell'esistenza umana: la spensieratezza della giovinezza e la sua fine, la bellezza classica e le sue inesorabili permutazioni, amori inutili e impossibili, flirt stantii e passione vertiginosa, baci notturni a Capri, lampi di gioia e sofferenza persistente, padri veri e inventati, finali e nuovi inizi», ha aggiunto Sorrentino. Nel cast anche gli attori italiani Nello Mascia e Biagio Izzo. Il cast principale del film, già annunciato - senza alcuna indicazione sui ruoli - comprende Luisa Ranieri, che interpretava la zia Patrizia, emotivamente tormentata, in La mano di Dio; Silvio Orlando, che interpretava il cardinale Voiello in The Young Pope; Stefania Sandrelli; Isabella Ferrari (La Grande Bellezza); Peppe Lanzetta; Alfonso Santagata (Gomorra di Matteo Garrone); Lorenzo Gleijeses; Silvia Degrandi e l'esordiente Celeste Dalla Porta.