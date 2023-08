Capri, a Paolo Sorrentino il Premio Faraglioni 2023

Venerdì, primo settembre, nel teatro del Grand Hotel Quisisana di Capri, sarà consegnato a Paolo Sorrentino il Premio Faraglioni 2023. L'importante evento artistico - culturale, ideato ed organizzato dai Fratelli Damino della Capri Arte è giunto alla sua XXVIII edizione

Il prestigioso riconoscimento, viene assegnato ogni anno ad un personaggio italiano che si è particolarmente distinto nelle arti: tra cinema, musica, danza, spettacolo, teatro. Il Premio Faraglioni è stato assegnato infatti a grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiano, tra questi: Gigi Proietti, Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Carla Fracci, Dino de Laurentiis, Gino Paoli, Riccardo Muti, Andrea Bocelli, Michele Placido, Francesco De Gregori, solo per nominarne alcuni.

La cerimonia di consegna del Premio, una scultura in argento raffigurante i Faraglioni di Capri, creata dai maestri orafi della Gioielleria Pierino di Anacapri, avrà luogo nel Teatro del Grand Hotel Quisisana, sede ufficiale del Premio, il primo settembre alle ore 21:00, con un evento di gala condotto da Eleonora Daniele.

La Giuria del Premio Faraglioni ha comunicato la motivazione ufficiale che ha portato a premiare il regista-sceneggiatore, premio Oscar, Paolo Sorrentino: “Regista, Premio Oscar, sceneggiatore, scrittore e produttore cinematografico. Sorrentino è considerato tra le eccellenze della filmografia internazionale, ha saputo realizzare, con grande genialità, pellicole che rappresentano uno spaccato della nostra storia contemporanea, plasmando personaggi unici ed impareggiabili, raccontando, con chiarezza e semplicità, malinconia e commozione, i tempi della vita dei protagonisti quali la spensieratezza e la maturità.”



Parteciperanno all’evento personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Hanno confermato la loro presenza nell’isola, tra gli altri, due amici di Paolo Sorrentino: Antonello Venditti tra i più apprezzati, famosi ed amati cantautori della musica italiana, già vincitore del Premio Faraglioni 2018 e la straordinaria, intensa e versatile attrice – cantante Lina Sastri, per festeggiare e omaggiare, con la loro arte, l’illustre vincitore del prestigioso riconoscimento.

L’isola blu non è a caso tra i soggetti cinematografici più amati da Sorrentino tanto da nominarla e rappresentarla in più scene dei suoi film. Proprio il primo Settembre, Sorrentino inizierà a Capri le riprese per la realizzazione del suo nuovo film, le cui scene sono iniziate già a Giugno a Napoli e si protrarranno nella prima parte di Settembre sull’isola di Capri.

Nelle ultime ore è stato divulgato sui canali social del Premio Faraglioni il trailer della premiazione 2023, realizzato dal video-maker Pietro di Francesco.