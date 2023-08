Da D'Alessio a Geolier ed Hunt: in 20mila ai concerti organizzati al Negombo, un record

Ventimila spettatori hanno assistito agli spettacoli di "Estate al Negombo". Si è conclusa con cifre da record per l'isola d'Ischia, la seconda edizione della kermesse di eventi all'arena di Lacco Ameno, con i numeri che hanno confermato la grande affluenza di spettatori ed al tempo stesso la qualità degli artisti in cartellone. Dal cabaret alla musica, alle sette serate in programma la cifra finale parla infatti di oltre ventimila spettatori che sono accorsi all'arena di Lacco Ameno per godere della comicità di Peppe Iodice, passando per la musica di Rocco Hunt, Franco Ricciardi, Luchè e letteralmente inondando l'arena per la doppia serata di Gigi D'Alessio e quella di Geolier.

Non sono mancati aneddoti che gli artisti hanno raccontato sul palco della meravigliosa location che ha ospitato gli eventi; racconti di un legame forte tra il vissuto artistico dei singoli artisti e curiosità anche su ispirazioni dei loro brani o sketch nati proprio qui.

I sold-out per nomi come Geolier e quello di Gigi D'Alessio, che ha portato all'aggiunta della seconda data per soddisfare tutte le richieste, sono un chiaro segno che dopo due anni di Estate al Negombo, l'organizzazione possa pianificare un appuntamento fisso che sottolinei il pregio di una località turistica come Ischia, dimostrando che dopo una giornata trascorsa a visitare attrazioni turistiche e mare, è bello godersi una serata all'insegna dello spettacolo e dello svago, con l'opportunità di incontrare i grandi nomi dello spettacolo italiano.

Un'annata particolare per l'Isola d'Ischia che ha visto un calo quantitativo del turismo, ma che ha confermato l'aspetto qualitativo dello stesso, grazie anche ai servizi collaterali agli eventi.

Come affermano gli organizzatori, grazie anche alle disposizioni di sicurezza del vice Questore, Ciro Re, gli "affollatissimi eventi" si sono svolti nella maniera più sicura e impeccabile. Promossa l'organizzazione per il secondo anno, invece, che ha saputo mettere su un cartellone eventi apprezzato da diverse fasce d'età e dai gusti più diversi. Soddisfatti della qualità degli spettacoli e degli incassi, gli organizzatori della kermesse estiva già pensano ai grandi nomi dello spettacolo che arricchiranno il cartellone durante la prossima stagione al Negombo.