Napoli, Villa Pignatelli arriva “Father and Son – inseguendo Chet Baker”

Verità storica e finzione, una sorta di flashback estremo, articolato secondo una sequenza di ricordi. È “Father and Son – inseguendo Chet Baker” lo spettacolo tra musica e reading in programma domenica 21 aprile, ore 11, a Villa Pignatelli nell'ambito delle proposte dell'Associazione Scarlatti di “Una domenica con musica”.

Nato nel 2021 in forma teatrale per il Campania Teatro Festival su un soggetto originale di Stefano Valanzuolo, “Father and Son” è interpretato da Antonello Cossia (voce recitante), Francesco Scelzo (chitarra) e da Enrico Valanzuolo (tromba), e celebra il più romantico tra gli eroi della tromba.

Non lo fa curiosando morbosamente tra fatti e misfatti di droga, ma inseguendo, con discrezione, il rapporto - vero o finto, poco importa - di un padre, fragile e geniale, con il proprio figlio.

Un rapporto fatto di incomprensione e paura, ma anche di amore infinito per la vita e per la musica. Che per qualcuno, dopo tutto, sono la stessa cosa.

Nel corso della vicenda teatrale, la voce narrante si intreccia con le note di molti classici appartenuti a Chet Baker (My funny Valentine, Let’s get lost, Don’t explain, I fall in love too easily, Arrivederci, Estate…) riarrangiati ed eseguiti, rispettosamente e in versione strumentale in duo.