Napoli, “Human Nature show” Palapartenope: Michael Jackson rivive sul palco

Da Billie Jean a Thriller, da Smooth Criminal a Dangerous. Arriva a Napoli, per la prima volta, lo “Human Nature Live - The Michael Jackson Show”. Lo spettacolo, il 7 maggio alle 21 unica data al Palapartenope, è un tributo al re del pop e vede la presenza esclusiva del frontman e sosia di Michael Jackson, Miguel Concha, conosciuto in tutto il mondo.

Impeccabili coreografie, costumi e una ricerca accurata nella scelta dei musicisti, ballerini e coristi, fa di questo show un vero e proprio evento apprezzato anche dalla famiglia Jackson.

Lo Human nature live, organizzato da Veragency e prodotto da Concerto Music e VignaPR, nasce dieci anni fa da un emozionante incontro: a Los Angeles, proprio Jonathan “Sugarfoot” Moffett, storico batterista dell’immenso Michael Jackson, consigliò ad Alessandro Sabbatini di creare uno show che trasformasse la sua passione per Michael in qualcosa di concreto.

Così è nato questo progetto che ripropone le performance iconiche di Michael Jackson, rivisitate proprio come il Re del Pop le stava preparando per il suo ultimo grande show “This Is It”.