«Ho speso 100 mila euro in chirurgia plastica ma i social dicono che assomiglio a Michael Jackson»

Ana Espinola è una modella di Playboy che è molto nota anche su Instagram dove, infatti, è seguita da quasi due milioni di follower. I suoi scatti sono super sexy e i fan non smettono mai di complimentarsi per la sua bellezza che, come da lei dichiarato, è anche frutto di qualche intervento chirurgico. La 23enne originaria del Paraguay ha raccontato di non sentirsi offesa per certe parole degli hater sul suo naso ma si arrabbia davvero quando questi ultimi le scrivono che possiede «troppa plastica nel suo corpo».

Durante un'apparizione in un breve documentario sul canale Truly su YouTube, Ana Espinola ha parlato di cosa significa per lei la chirurgia estetica: «Io penso che la chirurgia estetica possa essere molto utile. Non esistono persone brutte, esistono solo persone che non hanno voglia di investire su se stesse. Non ci trovo nulla di male a migliorare un aspetto del corpo che non ti piace o con il quale non ti senti a tuo agio. La gente non pagherà mai per vedere qualcosa che non è attraente e, quindi, se non si fa lo sforzo di abbellirsi, ecco che i clienti non investiranno nel tuo profilo. Alla fine, ormai, sono tutti in bikini e, sui social, diventa sempre più difficile andare virale semplicemente mostrando il seno, quindi, bisogna intervenire anche su altri aspetti, ad esempio, io ho rifatto il naso ma l'ho dovuto sistemare più volte perché sui social mi dicevano che sembravo Michael Jackson. Con tutti gli interventi che ho fatto, ho speso quasi 100 mila euro».

Infine, Ana Espinola ha concluso dicendo: «Io non mi offendo quando le persone mi dicono che sembro Michael Jackson, in fondo, lui mi piaceva.

Ciò che più mi fa arrabbiare, invece, è quando dicono che ho troppa plastica in corpo. La gente, purtroppo, non capisce mai quando non deve parlare a sproposito ma anche questo fa parte del gioco».