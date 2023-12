«Ho dimenticato lo zaino al ristorante, i camerieri il giorno dopo mi hanno chiesto soldi per restituirmelo»

Una dimenticanza al ristorante può capitare, specie se si ha trascorso una bella serata e, quindi, gli oggetti come borse o zaini sono l'ultimo dei pensieri. Così, è capitato anche a un ragazzo che ha raccontato su Reddit ciò che gli è successo dopo essere ritornato al locale per riprendersi il suo zaino. I camerieri gli hanno chiesto del denaro e si sono comportanti in modo piuttosto sfrontato.

Un ragazzo si è sfogato su Reddit raccontando ciò che gli è capitato al ristorante: «Io e mia moglie siamo stati per cena in un ristorante, e ci siamo dimenticati il nostro zaino.

La mattina dopo, una volta realizzato che non lo avevamo con noi, abbiamo chiamato il ristorante e siamo andati a riprenderlo.

Una volta arrivati, mia moglie scende dall'auto, mentre io rimango a bordo con le 4 frecce aspettandola. Quando rientra, mi dice che il cameriere gli ha fatto storie, chiedendole esplicitamente e in maniera insistente A me cosa mi dai se ti do lo zaino?. Mia moglie a sto punto, per avere indietro lo zaino, gli ha detto che avrebbe controllato quanti soldi c'erano e gli avrebbe dato qualcosa. Gli ha dato 20€ (ce n'erano 25), e lui ha cominciato a fare battute del tipo Eh ma 20 euro sono pochi, cosa me ne faccio di 20 euro? Ma cosa sono 20 euro?. A sto punto mia moglie gli ha detto che non aveva altro, ha preso lo zaino ed è uscita».

Infine, il protagonista della vicenda ha concluso scrivendo: «Sono rientrato io da solo nel ristorante a chiedere spiegazioni al cameriere, che è uscito da dietro al bancone e mi è venuto di fronte come per affrontarmi. Io sono rimasto impassibile al mio posto, lui ha cominciato a dire che per legge avremmo dovuto dare il 10% del valore del contenuto dello zaino. Ad un certo punto, il cameriere ritorna dietro al bancone dicendomi: Dai non preoccuparti che te li ridò i 20 euro. Io, vuoi per orgoglio o perché ero stufo, gli rispondo: Beh, se è per legge, allora tieniti sti 20 euro, giro i tacchi ed esco. Sono allibito, è assurdo». In moltissimi hanno commentato la storia e la maggior parte degli utenti si è schierata dalla parte del malcapitato.