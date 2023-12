«Ho promesso a mio nipote 150 euro per il compleanno, ma non sono riuscita a mantenere la parola e lui non mi parla più»

L'amore dei nonni verso i nipoti è immenso, ma purtroppo alle volte i ragazzi sono abituati ad avere tutto in poco tempo, e difficilmente vengono incontro al prossimo. Una nonna ha raccontato su Reddit di aver avuto un bruttissimo diverbio con il nipotino di soli 13 anni perché non ha mantenuto la parola data. «Si è arrabbiato tantissimo e io mi sono sentita molto in colpa per questo, ma proprio non sono riuscita a mantenere la promessa fatta», ha detto la signora.

«Avevo promesso a mio nipote 150 euro per il suo compleanno.

Io lo amo tanto, e ogni settiamana gli do una paghetta di 75euro da spendere come meglio crede. Negli ultimi mesi, però, le bollette sono aumentate e anche fare la spesa mi richiede più soldi di prima. Non riesco a dare più a mio nipote la sua solita paghetta perché mi servono per la casa. Gli avevo detto che gli avrei dato i soldi entro i giorni successivi ma non sono più riuscita a farlo», ha confidato la nonnina attraverso Reddit, molto triste per l'accaduto. Il nipote, di 13 anni, si è sentito libero di rispondere male alla vecchia signora, facendola sentire in colpa perché lui voleva «i suoi soldi» e per questo motivo non le parla più.

I genitori del bambino hanno cercato di far ragionare il ragazzino, ma sembra proprio non esserci modo.