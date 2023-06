Napoli, il messaggio di Lady Garcia: «Grazie ai napoletani per il benvenuto»

Un compleanno speciale per Francesca Brienza, la compagna di Rudi Garcia che seguirà il francese a Napoli per la nuova avventura in panchina. «Neanche provandoci con la fantasia avrei saputo immaginare di compiere gli anni in modo così intenso. Ora sulla mia schiena indosso il n. 37 , dall'attacco mi sono spostata a centrocampo e inizio ad accumulare notevoli chilometri di corsa sotto i piedi ma la mia partita é ancora lunga, mi auguro! Ci tengo a ringraziare gli affetti, gli amici, i conoscenti, per gli auguri e le congratulazioni nonché tutti i napoletani per i calorosi messaggi di benvenuto che ricevo da ieri sera».