Rudi Garcia, chi è il nuovo allenatore del Napoli: dalle vittorie con il Lille alle notti d'Oriente

Numero 10, in campo e nella lista di Aurelio De Laurentiis. Rudi Garcia è l’uomo scelto dal patron azzurro per prendere le redini del Napoli in un momento delicato della storia azzurra: con lo scudetto in tasca e un bivio di fronte. L’ex allenatore di Lille e Roma - tra le altre - torna in Italia dove era già stato per due stagioni e poco più: la panchina della Roma l’aveva persa proprio con l’arrivo - anzi il ritorno romano - di Luciano Spalletti. Una piccola rivincita per Rudi che ora potrà provare a proseguire il lavoro fatto dallo spagnolo dopo una stagione passata negli Emirati con Cristiano Ronaldo in campo.