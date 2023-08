Napoli, a Mappatella Beach bagnanti contro la produzione del film di Sorrentino: «Hanno staccato le docce»

Nel corso di un sopralluogo svolto da Francesco Emilio Borrelli a Mappatella Beach, presso la spiaggia libera della Rotonda Diaz, i bagnanti si sono rivolti al deputato protestando contro la produzione del nuovo film di Paolo Sorrentino poiché, da quanto riferito, durante le riprese, risalenti allo scorso 16 agosto, sono state staccate le docce e anche la doccetta per persone con disabilità, inoltre è stato staccato il tubo della fontanina presente sulla spiaggia.

«La produzione è poi andata via lasciando tutto così. Solo grazie all’intervento dei cittadini, che hanno provveduto di propria iniziativa alla riparazione, sono state ripristinate sia le docce che la doccetta per persone con disabilità. E’ stato invece impossibile riparare la fontanina poiché era stato staccato il tubo dell’acqua».

«Una volta raccolte le testimonianze dei bagnanti ho immediatamente contattato l’Amministrazione Comunale di Napoli per segnalare l’accaduto, che si è impegnata affinché la produzione cinematografica si occupi della riparazione dei danni causati e che contribuisca a rendere ancora migliori i servizi pubblici e gratuiti del lido. Ritengo questa un’azione necessaria di civiltà.

Adesso si fa un passo indietro. Il minimo che possono fare, anche per dimostrare rispetto e cura per la città che ne sta ospitando le riprese, è ripristinare i danni risistemando tutto com’era prima. Il 21 agosto prossimo Sorrentino e la sua produzione torneranno a girare in quella spiaggia, mi aspetto che le riprese siano effettuate con la massima attenzione, evitando qualsiasi danno alle strutture pubbliche presenti in modo da evitare nuovi disservizi ai bagnanti.

Durante il sopralluogo i cittadini mi hanno anche segnalato lo sversamento da uno yatch che ormeggiava a poca distanza dalla spiaggia. Chiedo che anche su questo fronte si faccia di più, intensificando i controlli e punendo severamente i trasgressori». Così Francesco Emilio Borrelli deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.