Covid, fiammata d'estate: +38,8% di nuovi casi nell'ultima settimana

Ritorna a fare capolino il Covid. Nulla - naturalmente - a che fare con i numeri anche dell'estate scorsa quando negli stessi giorni i casi erano 350mila a settimana in Italia (e 50mila in Campania) ma un movimento che si comincia a far notare.

Seondo i dati del bollettino del ministero della Salute, ella settimana tra il 28 luglio e il 3 agosto, sono stati registrati 5.732 casi ( 819 in media al giorno) contro 4.129 della settiimana 21-27 luglio, pari a un aumento del 38,8%; nello stesso arco di tempo l'indice di positività è passato da 2,9 a 4,1%.

In Campania i casi - nella stessa settimana - sono passati da 296 a 438 (da 42 a 63 in media al giorno) pari al 48% e l'indice di positività dall'1,9 al 3,4%.

È cresciuto anche il numero dei: da