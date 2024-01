Il Napoli club Ferrari premia Giovanni Viglione: dalla provincia di Caserta ai box di Maranello:

Dalla provincia di Caserta ai box di Maranello. La scuderia Ferrari Club Napoli premia il tecnico campano Giovanni Viglione come primo man of the year del 2024. Il riconoscimento è stato consegnato questo pomeriggio al componente del team di meccanici della scuderia di Formula 1 nel corso di un incontro con i tifosi del cavallino tenuto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, sede del comune di Napoli. A consegnare la targa a Viglione, insieme al presidente della Scuderia Ferrari Club Napoli Luigi Liberti e il responsabile delle Scuderie Ferrari Club d'Italia Mauro Apicella, è stata l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante.

«Con la professionalità e la dedizione mostrata nel suo lavoro quotidiano nella scuderia Ferrari – si legge sulla targa - rappresenta un vanto per tutti i tifosi Ferrari della Campania e allo stesso tempo un esempio per i tanti giovani che sognano il mondo del moto sport».

Viglione, originario di Castel Morrone, ha lasciato la Campania ad appena 16 anni per completare gli studi a Maranello entrando nel 2018, dopo anni di studi e sacrifici, nel team della rossa. «In termini calcistici si può definire come una chiamata in nazionale – ricorda Viglione senza nascondere l’emozione del momento – svolgere questo lavoro è bellissimo anche se comporta vivere tanto tempo lontano da casa».

Solo nell’ultimo Campionato mondiale di Formula 1, il meccanico campano ha preso parte infatti a ben 18 gran premi su 22.

Prima di dialogare con i fan presenti, i referenti del club napoletano della Ferrari, fondato nel lontano 1996, hanno inoltre premiato anche l’assessora Ferrante a cui è stata consegnata la tessera d'onore del sodalizio.