Horner, il padre di Verstappen all'attacco: «Sta facendo la vittima. Messaggi? Io non c'entro niente»

Mentre Max Verstappen vince in Bahrein, il padre Jos si difende dalle accuse di essere uno degli artefici di una campagna contro Chris Horner. Il team principal della Red Bull era finito nell'occhio del ciclone a causa di un'indagine interna per comportamenti scorretti. Sotto la lente d'ingrandimento dei messaggi che il marito di Geri Halliwell (una delle Spice Girl) avrebbe inviato a una dipendente della scuderia. L'inchiesta interna della casa di Formula 1 è stata chiusa con le prove che hanno scagionato Horner.

Trionfo Red Bull nel primo GP stagionale in Bahrain con Verstappen e Perez. Sainz porta la Ferrari sul podio

Come riporta il Daily Mail, Jos Verstappen dopo la vittoria del figlio nel primo Gp della staigone ha dichiarato che non c'entra nulla con ciò che è successo a Horner: «Perché mai dovrei fare una campagna contro di lui con mio figlio che sta facendo così bene lì?». Parole che allontanano i rumors che si sono accumulati in questi giorni anche a causa delle sue stesse dichiarazioni: «Finché Chris rimarrà alla Red Bull questa è il pericolo di sfaldarsi. C'è tensione e la situazione tenderà ad esplodere. Fa la vittima nonostante sia lui a creare i problemi».

Poi ha concluso: «Continuo a negare ogni mio coinvolgimento nella questione con Horner. Rispetto l'integrità dell'indagine interna».