La festa pre-matrimonio del figlio dell'uomo più ricco dell'Asia: concerto di Rihanna, 1.200 invitati e 9 pagine di dress code. Tutto quello che sappiamo

Jet charter per magnati e celebrità, un concerto privato di Rihanna e un dress code lungo nove pagine per 1 1.200 invitati. Anant Ambani, il figlio dell'uomo più ricco dell'Asia, il miliardario Mukesh Ambani, sta per sposare la fidanzata Radhika Merchant, e per il matrimonio indiano il padre - un patrimonio stimato di 114 miliardi di dollari secondo Forbes - non ha certo intenzione di badare a spese. Le nozze sono state fissate a luglio, ma la festa pre-matrimoniale lunga tre giorni è già cominciata venerdì e si concluderà domenica. Ecco tutto quello che sappiamo sui festeggiamenti degeni di un film di Bollywood.

Gli sposi

In qualità di presidente della società Fortune 500 Reliance Industries, Ambani ha un patrimonio netto stimato di 114 miliardi di dollari. Ciò lo rende la persona più ricca dell’Asia e l’undicesima persona più ricca del mondo. Il più giovane dei suoi figli, il 28enne Anant Ambani, sta per sposare la sua fidanzata di lunga data Radhika Merchant, 29 anni, figlia del CEO di Encore Healthcare Viren Merchant.

La cena per 51mila persone

La festa pre-matrimonio di tre giorni della coppia è iniziata venerdì a Gujarat, in India. Il matrimonio vero e proprio non avrà luogo che a luglio, ma i festeggiamenti di fatto sono iniziati mercoledì, quando Anant e la sua futura sposa hanno organizzato una cena comune per gli abitanti dei villaggi locali che ha servito 51.000 persone. L'evento ha avuto luogo nel villaggio di Jogwad, vicino alla Reliance Township di Jamnagar.

Servire cibo alla comunità durante occasioni familiari è da tempo una tradizione degli Ambani in segno di buon auspicio.

Il concerto di Rihanna

La cantante scelta dai futuri sposi per intrattenre gli ospiti è niente meno che Rihanna. La popstar di fama mondiale è arrivata a Jamnagar con ASAP Rocky ed è stata immediatamente assalita dai fan in aeroporto. La cantante di "Umbrella" si è esibita alla festa pre-matrimonio per un cachet di 9 milioni di dollari.

Non è la prima volta che una star mondiale si esibisce ai matrimoni degli Ambani. Nel 2018 toccò a Beyoncé intrattenere gli ospiti alla cerimonia pre-matrimonio di Isha Ambani, l'unica figlia femmina del miliardario, e Anand Piramal. Nel 2019, il frontman dei Coldplay, Chris Martin, e i Chainsmokers hanno suonato per gli ospiti di Akash Ambani - il fratello maggiore di Ambani, futuro sposo - e Shloka Mehta in Svizzera. La coppia ha anche chiesto ad Adam Levine di fare loro una serenata durante la festa post-matrimonio.

I 1200 invitati

Si dice che alcuni dei più grandi nomi del mondo della tecnolocia parteciperanno alla festa, tra cui Bill Gates, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai. È probabile che anche il CEO della Disney, Bob Iger, sia nella lista degli invitati, secndo quanto riferito da Reuters.

Il coctail party e il safari

Il programma del fine settimana prevede un cocktail party e un safari con animali. Secondo il Times, il coctail party è previsto per il primo giorno di festeggiamenti, mentre il secondo giorno gli ospiti verranno portati al centro di salvataggio degli animali Reliance per «una passeggiata nella natura selvaggia». Il centro è il progetto preferito dello sposo. La giornata conclusiva include un evento "tusker trail" in cui gli ospiti possono trascorrere il pomeriggio «circondati dalle meraviglie della natura» - tra cui oltre 200 elefanti, 300 grandi felini e 120 rettili precedentemente a rischio di essere venduti o cacciati.

Nove pagine di dress code

Agli ospiti è stato consegnato un documento di nove pagine che dettaglia il codice di abbigliamento per i vari eventi. A loro disposizione, uno stuolo di parrucchieri e truccatori gentilmente offerti dagli sposi. Il dress code include il tema "febbre della giungla" e il suggerimento di indossare "scarpe comode" per la visita al centro di salvataggio degli animali.