Camilla in vacanza in una spa in India. «La regina esausta ha bisogno di una pausa» (e Carlo la incoraggia)

Dopo le ultime settimane particolarmente stressanti, è possibile che la regina Camilla si prenda una pausa fuori dal Regno Unito fino al prossimo lunedì, forse in una spa in India. A dirlo è l'esperta reale Angela Levin, che al canale britannico Gb News racconta che sarebbe stato lo stesso re Carlo a insistere affinché la moglie andasse in vacanza, prendendosi «un break» dai suoi doveri reali.

I mille impegni

Dopo la diagnosi di cancro del sovrano, infatti, Camilla (76 anni) ha assunto sempre più impegni e adesso sarebbe esausta. La pausa potrebbe durare fino all'11 marzo, quando la consorte rappresenterà il re alla cerimonia del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster. La Levin ha aggiunto: «Sta lavorando senza sosta, ha fatto tanto per il re in quest'ultima settimana. Charles le avrà detto di prendersi una pausa. Alcuni dicono che potrebbe trascorrere questo tempo con i suoi figli e con il marito. Mentre altri pensano che potrebbe andare in India, anche se odia volare, perché lì c'è una spa meravigliosa e in due giorni tornerebbe come nuova. Un posto molto bello, è già stata lì e lo adora assolutamente». Se la regina dovesse prendersi questi giorni di vacanza, è probabile che sarà il principe William a portare avanti gli impegni di corte. Anche lui, negli ultimi tempi, si è preso una breve pausa dagli impegni pubblici per assistere la moglie Kate, da poco operata all'addome, e i figli.

La Spa

Non sarebbe la prima volta che Camilla visita una Spa in India.