Regina Camilla, la spilla da 40 carati e il messaggio (nascosto) per Kate Middleton

La regina Camilla ha sfoggiato un look blu royal durante la visita all'Isola di Man per presiedere una cerimonia presso il Douglas Town Hall per dichiarare Douglas come città ufficiale. Camilla ha anche sfoggiato per l'evento una meravigliosa spilla di zaffiri e diamanti: la Prince Albert Brooch, che il principe Alberto commissionò per l'amata regina Vittoria. Si tratta di uno dei pezzi più antichi della collezione dei gioielli della famiglia reale e uno dei più iconici per dimensione e significato.

Tra l'altro, la regina Camilla avrebbe sfoggiato la storica spilla anche come «simbolo di sostegno e vicinanza» a Kate Middleton poiché ricorda molto l'anello di fidanzamento della principessa del Galles.

Maxwell Stone, l'esperto di gioielli ha rivelato a Page Six Style che la spilla indossata da Camilla è almeno da «40 carati e vale oltre 8milioni di euro». «Il giovane Alberto commissionò per la sua futura sposa una spilla composta da un grande zaffiro con montatura in oro giallo circondato da 12 diamanti, che le donò l'8 febbraio 1940 - ha sottolineato l'esperto di gioielli -. Si dice che la spilla abbia ispirato il design dell'anello di fidanzamento di Kate Middleton, originariamente donato alla principessa Diana dal principe Carlo».

La regina Camilla, spesso e volentieri, durante le uscite pubbliche ed eventi ufficiali indossa abiti di colore blu. Non è una scelta casuale secondo gli esperti. Complice l'età e uno stile perfezionato negli anni, la regina non ha avuto bisogno di avventurarsi in sperimentazioni. Perché proprio il blu? È un colore rassicurante e con tutte le tempeste che la monarchia britannica sta affrontando, sembra plausibile che sia stato scelto spesso da Camilla anche per dare prova di unione sia come coppia che come famiglia.