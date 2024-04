«William e Harry non erano infelici e nemmeno contrari al matrimonio tra Carlo e Camilla». Le rivelazioni dell'ex maggiordomo

William e Harry hanno sempre convissuto con la figura di Camilla e il secondogenito di re Carlo III lo racconta anche nel suo libro autobiografico "Spare". L'attuale regina d'Inghilterra, infatti, è entrata nelle loro vite, prima, come "amica intima" del padre (Harry nel romanzo spiega che le persone a loro vicine la definivano così, anche se ovviamente, era molto più di un'amica), poi, dopo la separazione da Lady Diana, come compagna ufficiale.

Camilla, ai due principi, non sarebbe mai andata a genio e nelle pagine di “Spare”, il Duca di Sussex scrive che lui e il fratello si sarebbero opposti per molto tempo al matrimonio con Carlo. Tuttavia, nel 2005 si sono dovuti rassegnare all'unione che sembrava essere più forte che mai. Bene, a smentire tutti questi malumori ci ha pensato l'ex maggiordomo del re: Grant Harrold.

Le dichiarazioni del maggiordomo

Grant Harrold, ex maggiordomo di re Carlo ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine Ok! in cui dà un'altra versione della storia raccontata da Harry in Spare. Harrold dice: «È anche una totale assurdità che William e Harry fossero infelici e contrari al matrimonio.

Giuro che non era così, io vivevo con loro».

Effettivamente, William accettò anche di fare da testimone al padre e i sudditi pensano che se fosse stato così contrario e fermo nelle sue idee, avrebbe rinunciato a stargli accanto in un giorno così importante. Ultimamente, poi, William e Camilla si sarebbero molto avvicinati in quanto Kate e Carlo stanno affrontando un periodo delicato per quanto riguarda la salute.

Il matrimonio di Carlo e Camilla

Carlo e Camilla sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore solamente nel 2005, quando si sposarono alla Guildhall di Windsor. Alla cerimonia parteciparono 28 ospiti, tra cui i figli della regina, Tom e Laura Parker Bowles e i principi William e Harry. Elisabetta II e il principe Filippo non erano presenti in quanto sia Carlo che Camilla erano divorziati e questo principio andava contro alle regole della Chiesa d'Inghilterra di cui la regina e il consorte erano a capo.





A proposito delle nozze, Robert Hardman autore del libro "Charles III: The Inside Story", ha dichiarato alla stampa inglese: «Il loro matrimonio è stato un enorme punto di svolta per svariate ragioni e questo è stato un momento importante per la storia della monarchia. C’era grande fermento per l'evento».