Re Carlo, il recupero dal cancro «più lento del previsto, è frustrato»: ecco come sta e gli impegni che dovrà saltare

Peter Phillips, nipote maggiore di Carlo e figlio della principessa Anna, ha dato aggiornamenti sulla salute di Carlo: è di "buon umore" , mentre si sottopone a cure per il cancro, ma è "frustrato" dal fatto che ci vuole più tempo di quanto vorrebbe per tornare al suo pieno programma di lavoro, ha rivelato il nipote del monarca. Lo riporta il Newsweek che ha fornito un aggiornamento sulla salute di suo zio e sui problemi medici vissuti dalla famiglia reale negli ultimi mesi durante un'intervista con Sky News Australia andata in onda domenica. Phillips era presente all'incoronazione del re lo scorso maggio ed è abitualmente presente insieme ai membri della famiglia reale, tra cui il principe e la principessa del Galles.

Come sta Re Carlo?

Alla domanda sulla diagnosi di cancro del re annunciata a febbraio, Phillips ha risposto: «È di buon umore. Penso che alla fine sia estremamente frustrato perché non riesce ad andare avanti e a fare tutto ciò che vuole. Ma è molto pragmatico. Capisce che c'è un periodo di tempo in cui ha davvero bisogno di concentrarsi su se stesso, ma allo stesso tempo spinge sempre il suo staff, medici e infermieri per dire che è in grado di prendere impegni.

Gli impegni

«Il messaggio principale sarebbe che ovviamente è molto ansioso di tornare a una forma di normalità ed è probabilmente frustrato dal fatto che il recupero stia probabilmente richiedendo un po' più tempo di quanto vorrebbe». Buckingham Palace ha fornito pochi aggiornamenti sulla salute del re da quando il 5 febbraio è stato comunicato che gli era stata diagnosticata una forma sconosciuta di cancro.

Il monarca ha continuato a svolgere i doveri di stato durante la sua malattia, tra cui dare il consenso reale ai progetti di legge presentati dal parlamento e incontrare il primo ministro, tuttavia,sulla base dei consigli del medico, ha annullato la sua partecipazione a raduni e ricevimenti su larga scala. Nel frattempo, la regina Camilla si è fatta avanti per rappresentare il marito in una serie di eventi di alto profilo, tra cui la cerimonia del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster l'11 marzo.

Diversi membri della famiglia reale, si legge ancora sul Newsweek, a partire da febbraio, hanno assunto un maggiore carico di lavoro, non solo in seguito alla diagnosi di cancro di re Carlo, ma anche per compensare alla ridotta presenza del principe e della principessa del Galles.

Kate Middleton

Kate non partecipa ad un evento pubblico ufficiale dal giorno di Natale. I 16 gennaio, a Londra, è stata sottoposta a un importante intervento chirurgico addominale, che, si prevedeva all'epoca a obbligasse a un periodo di riposo combattimento fino "dopo Pasqua".Invece il 22 marzo, Kate ha diffuso il videomessaggio attraverso Kensington Palace, in ha comunicato che anche a lei era stato diagnosticato un cancro e che si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia preventiva. Pertanto, prenderà un congedo a tempo indeterminato dai suoi doveri pubblici per concentrarsi sulla sua guarigione.