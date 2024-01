Regina Camilla, la "vendetta perfetta" su Harry e Meghan che "li lascerà lividi": il piano

Dopo essersi ritirati dalla Famiglia Reale nel 2020 ed essersi trasferiti negli Stati Uniti, Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, hanno firmato numerosi accordi con alcuni dei nomi più importanti dell'intrattenimento, tra cui Spotify e Netflix. Tuttavia, sappiamo che la scorsa estate è stato annunciato che Archewell Audio e Spotify avevano interrotto la collaborazione dopo una sola serie del podcast di Meghan, "Archetypes", composta da 12 episodi. E adesso, a sorpresa, arriva il nuovo progetto di Camilla, un podcast intitolato "The Reading Room", che segue le orme del club del libro online che la regina aveva creato durante la pandemia, e la serie, che debutta proprio in questi giorni, potrebbe rivelare grandi sorprese. Camilla, infatti, è stata oggetto di gran parte della rabbia di Harry, raccontata nel suo libro autobiografico "Spare". Il principe aveva definito la sua matrigna come "cattiva" e "pericolosa". L'ha anche accusata di diffondere notizie fasulle alla stampa per infangare la sua reputazione. Camilla non ha mai risposto pubblicamente a queste accuse ma, secondo alcuni esperti, ora la Regina potrebbe mettere in atto la sua "vendetta" attraverso il podcast. Chiaramente, l'intento ufficiale del progetto è ben altro ma c'è chi si aspetta che il podcast possa colpire indirettamente proprio Harry e Meghan. Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB