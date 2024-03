Influencer spagnola violentata da 7 uomini mentre era in viaggio con il marito: «Minacciati con un coltello»​

Da viaggio da sogno a vacanza da incubo. Mentre era in India con il marito, lo scorso venerdì una nota influencer spagnola è stata vittima di uno stupro di gruppo a Dumka, nel Jharkhand. Aggredita mentre era in tenda, la ragazza è stata violentata da sette uomini davanti agli occhi del marito, immobilizzato.

La violenza

Si trovava in India per girare il paese in moto insieme al marito, l'influencer spagnola violentata lo scorso venerdì.

Lo stupro è avvenuto a Dumka, nel Jharkhand, quando la vittima e suo marito si trovavano in una tenda in un villaggio. Come riportato da "India Today", la polizia ha finora arrestato tre uomini, anche se sarebbero sette i giovani collegati alla violenza sessuale. Banna Gupta, il ministro della Sanità indiano, ha assicurato che il governo prenderà provvedimenti contro gli uomini coinvolti nello stupro: «Non conosco tutti i fatti completi, ma il governo è impegnato ad intraprendere azioni severe contro tutti quei miscredenti che commettono un simile crimine contro una qualsiasi delle nostre sorelle, indiane o straniere, nel rispetto della legge».

A raccontare la vicenda sui social il marito della vittima, che con un post su Instagram ha spiegato la dinamica della violenza. «Ci hanno picchiato, mi hanno messo un coltello al collo e Fernanda è stata violentata da sette ragazzi». Dopo lo stupro, la coppia è stata portata in ospedale, prima di essere trasferita in un altro centro sanitario per eseguire gli accertamenti del caso sulla vittima.