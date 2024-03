Le 10 fiabe più famose dove sono state ambientate? Viaggio tra 10 luoghi da "favola"

I sogni, come l’amore, sono doni preziosi da portare con sé per tutta la vita. I bambini sanno già che è importante crescere, ma non così tanto da dimenticarsi che il “lieto fine” non è solo nei racconti infantili e bisogna cercarlo ogni giorno, in ogni luogo. E per quegli adulti che hanno imparato questa splendida lezione e amano viaggiare, esistono dei luoghi dove la natura e la mano dell’uomo hanno lavorato in sinergia, a creare l’ambientazione perfetta per le favole d’autore. Tra borghi idilliaci e cittadine fuori dal tempo, sono così nate storie indimenticabili cristallizzate nei secoli, tra spruzzi di colore e vegetazione incontaminata.

Riquewihr: in Alsazia con La Bella e la Bestia

Gli autori del classico di Walt Disney devono essere rimasti affascinati da questo incantevole borgo, che può essere considerato di diritto tra i più belli di Francia. Casette a graticcio color pastello, finestre traboccanti di fiori e intelaiature in legno antico all’interno di una doppia cerchia muraria, sono racchiuse in un dedalo di stradine strette e acciottolate.

Il villaggio di Belle è stato disegnato su questo modello in una cornice di vigneti, fontane gorgoglianti, botteghe di artigiani e cieli blu a perdita d’occhio.

Maienfeld: in Svizzera con Heidi

Il romanzo scritto da Johanna Spyri si è ispirato alla vera storia di questo paese. La casa di Heidi è vecchia di 300 anni, mentre la stalla del municipio ospita le capre di Peter. Nel Cantone Svizzero dei Grigioni è possibile ancora oggi rivivere la storia di questa bella bambina dall’aspetto florido e le guance rosa e perdersi tra i sentieri dove correva a piedi nudi tra i fiori, nel villaggio abitato da poco più di mille persone con una malga museo che ne racconta tutta la vita.

Schwangau: in Baviera con la Bella Addormentata nel Bosco

Una delle favole più famose e amate di tutti i tempi si ispira al castello di Neuschwanstein, diventato un vero e proprio simbolo della Baviera. Risale al 1869 e fu fatto costruire dal re Ludwig II con un effetto romantico e scenografico notevole. Oggi è riprodotto in tutti i parchi Disney del mondo a ricordare la sua innagabile bellezza.

Agra: in India con Aladdin

Il Taj Mahal, uno dei mausolei più belli del mondo, è in Aladdin il Palazzo del Sultano. Da qui si inizia a viaggiare su un tappeto volante e in questo luogo si notano decori che lasciano senza fiato. Oggi è considerato tra le sette meraviglie del mondo moderno e con le sue atmosfere orientali da “Mille e una notte” ricorda l’amore tra la principessa Jasmine e Aladdin. Questa elegante dimora Patrimonio Unesco, in realtà è stata costruita dall’imperatore Shan Jahan che qui riposa, a ricordo dell’amore eterno per Mumtaz Mahal che morì di parto ed è completamente rivestito in marmo bianco.

Londra: in Inghilterra con Peter Pan

L’ambientazione del bambino “che non voleva crescere” è quella dei Kesington Gardens e il motivo non è casuale. Si trovava proprio in zona l’abitazione dello scrittore di questa meravigliosa storia, J.M. Barrie. Una favola talmente amata che ha visto diventare adulte intere generazioni di ragazzi e dall’inizio del secolo scorso il giovane Peter è diventato immortale grazie a una statua realizzata dallo scultore George Frampton.

Veytaux: in Svizzera con la Sirenetta

Da ora in poi, guardando la riva del lago di Ginevra non si potrà non pensare alla splendida ragazza con la coda da sirena e i capelli rossi che lascia il suo mare per amore. Sì, perché la storia è ambientata proprio in questa zona della Svizzera, precisamente a Veytaux. Riguardo alla fortezza locale, il castello di Chillon, che ricorda quello del principe Eric, non ha origini certe ma di sicuro è stato visitato da artisti come Flaubert, Rousseau, Dumas e Hugo.

Nottingham: in Inghilterra con Robin Hood

Nella Foresta di Sherwood viveva Robin Hood che “rubava ai ricchi per dare ai poveri” con il suo fedele amico Little John. Quel luogo esiste davvero e sorge nella contea inglese di Nottingham, in Inghilterra. Chi ha la fortuna di raggiungerlo può sentirsi davvero un eroe di questa bellissima storia, cercando la quercia dove incise le sue iniziali e quelle di Lady Marian.

Segovia: in Spagna con Biancaneve

La storia originale fu scritta nell’Ottocento dai fratelli Grimm, mentre il film d’animazione Disney risale al 1937. Si dice che il castello di Biancaneve si ispiri all’Alcàzar di Segovia, fortezza spagnola di ispirazione araba in posizione arroccata e carica di fascino. La sua storia fu travagliata, passando da varie ristrutturazioni, fino a diventare residenza reale e persino prigione. Al suo interno si trova anche la cappella dove furono celebrate le nozze tra Filippo II e Anna d’Austria.

Mont Saint-Michel: in Normandia con Raperonzolo

Il regno della splendida principessa dai capelli chilometrici è ispirato proprio a questo isolotto fuori senza tempo. La sua rocca medievale riprende il castello di Raperonzolo, facendo venire alla mente l’avventura della coraggiosa ragazza che alla fine riesce a riabbracciare i suoi genitori. L’occasione è perfetta per organizzare un viaggio e scoprire da vicino questo luogo dove si trova un santuario di San Michele Arangelo ed è circondato da una sottile striscia di terra percorribile solo nei momenti di bassa marea.

Balestrand: in Norvegia con Frozen

Con Elsa e il suo potere di ghiaccio si vola in Norvegia, direttamente a Balestrand. Qui, infatti, viene incoronata regina e la cappella in questione è quella di Sant’Olaf, il cui nome ricorda anche il suo simpatico amico pupazzo di neve. La storia di questo edificio religioso è legato a Margaret Green che viveva sulle montagne con il suo uomo e sentì forte il desiderio di far costruire la chiesa a conferma della sua forte fede anglicana.