Horner, la moglie Geri Halliwell in Bahrain dopo gli screenshot della chat con la dipendente. «È sconvolta e pensa al divorzio»

Per i più maligni l'arrivo in Bahrain su un jet privato di Geri Halliwell, ex Spice Girl e moglie del team principal della Red Bull Chris Horner, non è casuale. In realtà la sua presenza a Sakhir, dove sabato si corre il primo Gp della stagione di F1, era già ampiamente previsto. Ma arriva in un momento decisamente particolare, sia per Horner che per Geri. Giovedì, infatti, una mail anonima contenente un link a un Google Drive, ha raggiunto circa centocinquanta personaggi del circus, tra cui giornalisti e addetti ai lavori. All'interno del file degli screenshot - tutti da verificare - di messaggi scambiati tra lo stesso Horner e la dipendente della Red Bull che nei mesi scorsi lo aveva segnalato per «comportamento improprio». In realtà l'indagine interna a cui è stato sottoposto lo ha scagionato. E per questo la mail anonima sembra mandato proprio per destabilizzare ancora di più uno degli uomini più importanti della F1.

Geri Halliwell «umiliata e sconvolta»

Geri Halliwell è decollata prima della famosa email, ma i media inglesi citando gli amici dell'ex cantante la descrivono come «umiliata e sconvolta» e quindi anche sul punto di mettere in discussione il matrimonio «per la prima volta». Voci ufficiose che minano la tranquillità di Horner e anche il suo status all'interno della F1.

Sono i primi effetti di un'email che è destinata a far discutere ancora per mesi.

«Se sarà alla gara, sarà un caos»

Geri Halliwell non è stata ancora visto nel paddock. In realtà c'è chi dice che la sua presenza al fianco di Horner sia una dimostrazione di solidarietà. Il piano è che lei sarà al fianco del marito e team principal Red Bull sulla griglia prima della partenza. Una fonte ha detto al Daily Mail: «È decollata prima che arrivasse l'email. Non so se sarà alla gara, ma se lo sarà sarà un caos.

Horner era stato scagionato

Mercoledì la coppia aveva tirato un sospiro di sollievo quando la Red Bull aveva scagionato Horner dalle accuse di «cattiva condotta e comportamento inappropriato» a seguito di un'indagine sulla sua presunta relazione con una dipendente. Gli amici vicini a Geri Halliwell, hanno raccontato ai media inglesi che lei sta «avendo un crollo» e si è sentita «umiliata e offesa» dopo che i messaggi sono stati diffusi. E pensare che pochi giorni fa era stato scagionato e l'ex Spice Girl si era detta «sollevata ed euforica». Horner si è sempre detto innocente e non farà un passo indietro neanche in questo caso, visto che l'indagine interna lo ha confermato. Il suo matrimonio, però, non è più sicuro come prima. Ma agli attenti osservatori del paddock basterà poco per leggere il linguaggio del corpo di Geri.