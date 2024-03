Horner con la moglie Geri Halliwell mano nella mano in Bahrain: sorrisi dopo gli screenshot delle chat (ma si temono altri messaggi)

Chi si aspettava una moglie infuriata - e i primi a farlo sono stati i tabloid inglesi - è rimasto deluso. Perché l'ex Spice Girl Geri Halliwell, almeno davanti alle telecamere, ha scelto di sfilare al fianco del suo Christian Horner, capo della Red Bull e al centro di uno scandalo legato a presunte chat con una dipendente della scuderia, che lo aveva denunciato. Geri Halliwell è arrivata in Bahrain, dove si corre il primo Gran Premio della stagione di Formula 1, su un jet privato. E la mail anonima arrivata a oltre centocinquanta tra giornalisti e addetti ai lavori del circus pare sia stata inviata proprio mentre lei si trovava in aereo per raggiungere Sakhir. Difficile pensare che l'abbia presa bene, ma l'ex componente delle Spice Girls si è fatta poi fotografare mano nella mano con il marito nel paddock.

I sorrisi in Bahrain

Che cosa si siano detti in privato lo sanno solo i due diretti interessati.

Ma i sorrisi nella zona del circuito fanno pensare che la crisi non sia così profonda. Geri Halliwell sembra aver scelto di credere al marito e di non fidarsi di quella mail anonima con il link al Google Drive contenente screenshot dei messaggi tra il team principal della scuderia di Verstappen e Perez.

La paura di altri messaggi

Visti i destinatari delle mail, è ormai chiaro a tutti che sia in corso un'opera per destabilizzare Horner e la Red Bull. E nella scuderia temono che nelle prossime settimane possano trapelare altri messaggi, altri screenshot. Halliwell, che ha sposato Horner nel 2015, è andata «in crisi» (o almeno così hanno riferito fonti al Daily Mail) quando è atterrata in Bahrain scoprendo che i messaggi bomba erano stati pubblicati su tutti i social media. La Red Bull ha confermato al Mail che oggi che l'ex Spice Girl sarà sulla griglia di partenza e pare abbia affrontato il tema con il marito venerdì sera, dopo esser stata convinta dalla famiglia. Gli amici dell'ex pop star hanno detto al Mail di essere «profondamente preoccupati per lei» e hanno detto che la cantante sembrava «fragile» quando l'hanno vista qualche settimana fa. Oggi però è il giorno della gara e difficilmente nella testa di Horner ci sarà spazio per altro. Finita quella, potrà