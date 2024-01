Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana della Befana

BENI CULTURALI

Prima domenica di gratuità del 2024 alla Reggia di Caserta grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura “Domenica al Museo”. Si potranno visitare gli Appartamenti ed il Parco Reale con biglietti gratuiti ma contingentati per numero e fascia oraria. Chiusi le Sale Vanvitelli, la Sala Amelio, il Giardino Inglese ed il Teatro di Corte.

INCONTRI LETTERARI

A Marcianise, in una delle sale di Palazzo Tartaglione, domenica si terrà il secondo incontro del gruppo di lettura “Stanze di Carta”. “Il femminismo visto attraverso la lente delle scrittrici italiane del Novecento” è il tema scelto per questo appuntamento, sul quale ci si confronterà a partire dagli spunti dati dal libro “Una donna” di Sibilla Aleramo.

MUSICA/1

L’Orchestra Filarmonica di Benevento Junior, insieme con i solisti della Compagnia Balletto di Benevento, venerdì è al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere per il concerto ““Lo Schiaccianoci”, con musiche di Tchaikovsky e testo di Maya Martinisi.

L’evento, ad ingresso libero, ha il fine di raccogliere fondi pro Telethon.

MUSICA/2

“On the music of Santa’s Elves” è il concerto con cui la Andy Osteria, nella frazione di Ercole di Caserta, saluta le festività. Il quartetto composto da Adriano Guarino, Cinzia Carlà, Ferdinando Ghidelli e Giuseppe Iossa proporrà la sua selezione di brani dedicati al Natale.

MUSICA/3

Al Teatro Ricciardi di Capua, grazie alla collaborazione con il Mr. Rolly's e il Manhattan di Vitulazio, sabato arriva Daniela Pes con il suo “Spira Club Tour”. La cantautrice sarda con il suo album “Spira” ha ottenuto la targa Tenco 2023 per la miglior opera prima.

PRESEPE VIVENTE/1

A Pozzovetere prosegue la tradizione del Presepe Vivente Itinerante, alla sua 28esima edizione. Sabato il Corteo storico partirà da piazza Colli Tifatini con i Re Magi per arrivare a Casola, dove sarà allestita la capanna della Natività. Presenti i prodotti tipici del Natale e della tradizione contadina.

PRESEPE VIVENTE/2

Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento del grande Presepe Vivente del ‘700 napoletano nelle vie del borgo della Vaccheria di Caserta. Tra i più grandi della regione, si sviluppa per circa un chilometro e vanta costumi interamente realizzati a mano con autentici tessuti di San Leucio.

TEATRO/1

Per la rassegna “FaziOpenTheater”, domenica nella sala teatro di Palazzo Fazio, a Capua, va in scena in anteprima assoluta in Campania “E le stelle stanno a guardare”, primo capitolo di una trilogia dedicata all’invisibile con la drammaturgia e regia di Antonio Stoccuto.

TEATRO/2

Al Teatro Civico 14 di Caserta sabato e domenica ritorna il divertente spettacolo «Amore e altre bugie», la nuova produzione firmata Mutamenti/Teatro Civico 14 e Piccola Città Teatro con la regia di Roberto Solofria. Le storie intrecciate di cinque amici pronti a sconvolgere gli uni le vite degli altri durante la cena di Natale.

TEATRO DEI PICCOLI

Nell’ambito della rassegna “A Teatro con Mamma e Papà”, al Teatro Comunale di Caserta domenica è in scena la Compagnia Proscenio Teatro con la favola Teatrale “Tra le Nuvole”, una vera e propria festa del Teatro e della sua capacità di portarci ovunque. L’arte dell’attore si intreccia sul palco con quella dei pupazzi regalando ottimismo e voglia di impegnarsi.

VOLO DELLA BEFANA

In piazza Carlo di Borbone, a Caserta, è in programma sabato il Volo della Befana. L'evento, con inizio alle 12, vedrà un vigile del fuoco, nei panni di una simpatica e coraggiosa Befana, calarsi da una finestra della facciata della Reggia. Una volta atterrata in piazza, distribuirá dolciumi ai bambini.