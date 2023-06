Rudi Garcia allenatore Napoli, ecco le statuine del presepe

Una tradizione che va rispettata. Sempre. E non c’è occasione migliore dell’arrivo del francese Rudi Garcia per proseguire nel solco tracciato nell’arco di questi anni. Nemmeno il tempo di abbracciare il nuovo allenatore del Napoli, che già è scoppiata la «Rudi-mani». Il tecnico francese è diventato in fretta protagonista nelle botteghe dei maestri del presepe napoletani. Lo dimostrano le ultimissime opere - ancora calde di forno - di Marco Ferrigno e Genny Di Virgilio. I due artisti, infatti, si sono messi subito all’opera per realizzare una statuina in onore del nuovo allenatore del Napoli e celebrare al meglio il suo arrivo sulla panchina azzurra.





Una tradizione che si ripete come sempre quando avviene un cambio alla guida del club della città e che anche in questo caso non poteva certamente mancare. In attesa della visita da parte di Garcia che certamente non perderà l’occasione per ricevere personalmente la statuina dalle mani dei due artisti sempre molto attivi quando si tratta di rendere omaggio ai personaggi più importanti che passano da Napoli.