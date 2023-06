La palma del più esperto a Sir Claudio Ranieri, quella del più giovane a Raffaele Palladino. I 71 anni suonati di Sir Claudio alla guida del Cagliari (ha allenato anche il Napoli 21 anni fa) che ha agguantato la serie A nella finalissima playoff all'ultimo respiro ai danni del Bari contro le 39 primavere di Raffaele Palladino, da Mugnano protagonista di un torneo sugli scudi con il Monza di Galliani e Berlusconi.

C'è tanto di Napoli dall'inizio alla fine della prossima serie A che prenderà il via tra meno di due mesi. Quasi tutte assegnate le panchine delle squadre che parteciperanno alla 122esima stagione del torneo di massima serie. Delle 20 squadre ai nastri di partenza, infatti, restano ancora vacanti appena due panchine (quella del Lecce che ha fatto registrare l'addio di Baroni dopo la salvezza e quella del Verona che ancora deve decidere se confermare la coppia Zaffaroni-Bocchetti dopo lo spareggio vinto ai danni dello Spezia che è valso la permanenza in massima serie).

Per il resto sarà un campionato che conferma quasi in toto i suoi nocchieri, eccezion fatta per appena 2 posizioni, a cui potrebbero aggiungersene altre due (o una soltanto). Finora, infatti solo i campioni d'Italia io carica del Napoli hanno cambiato guida tecnica (affidandosi a Rudi Garcia che ha raccolto il testimone per via dell'addio di Luciano Spalletti) insieme al neo promosso Frosinone che ha affidato la sua panchina ad Eusebio Di Francesco per il dopo Fabio Grosso.

Il neo allenatore degli azzurri che vestiranno con orgoglio sul petto il tricolore è uno dei quattro tecnici stranieri su una panchina di serie A. Insieme al francese, infatti si registrano anche i “passaporti” dello special one, Josè Mourinho alla Roma e di Paulo Sousa alla Salernitana. Ironia della sorte entrambi sono portoghesi. A completare la scuderia degli “stranieri” c'è anche il brasiliano Thiago Motta del Bologna, sebbene il tecnico dei felsinei sia naturalizzato italiano.