La sostituzione di Kim, sempre più vicino al Bayern Monaco, sarà la prima mossa di mercato del Napoli. L'addio del difensore sudcoreano, da tempo nel mirino anche del Manchester United, si materializzerà tra il primo e il 15 luglio e cioè nelle due settimane in cui il club estero che deciderà di acquistarlo potrà versare al Napoli i 60 milioni della clausola rescissoria.

Il Napoli va a caccia del sostituto del difensore sudcoreano, il lavoro partito già da tempo, ora con l'arrivo di Garcia sulla panchina azzurra verrà intensificato per chiudere il cerchio. Diversi obiettivi del mirino, a cominciare dal giapponese Itakura, 26 anni, del Borussia Monchengladbach, e dall'olandese Schuurs, 23 anni, del Torino, che è anche nel mirino degli inglesi del Crystal Palace. Una lista lunga che comprende numerosi nomi, da Scalvini, 19enne difensore dall'Atalanta, che sarà in campo con l'Italia under 21 nell'Europeo in Romania e Georgia che comincerà domani, all'austriaco Danso, 24 anni, del Lens, grande protagonista quest'anno con la formazione francese che è riuscita a conquistare un posto per la prossima Champions League. Altri difensori centrali monitorati dal club azzurro sono il colombiano Lucumi, 24 anni, del Bologna, l'ecuadoriano Hincapie, 21 anni, del Bayer Leverkusen, lo slovacco Hancko, 25 anni del Feyenoord, Baniya, 24 anni, che gioca nella squadra turca del Fatih Karagumruk.

Due le partenze sicure a centrocampo, il francese Ndombele che tornerà al Tottenham per fine prestito e il tedesco Demme che è seguito da diversi club di Bundesliga. Due uscite e quindi due movimenti in entrata sicuri nel reparto centrale dove le due certezze per il Napoli di Garcia sono rappresentate da Anguissa e Lobotka che hanno entrambi rinnovato il contratto. Numerosi i profili tenuti sotto osservazione, a cominciare da Samardzic, 21 anni, tedesco naturalizzato serbo dell'Udinese e Koopmeiners, 25 anni olandese dell'Atalanta: due centrocampisti di qualità che sono molto abili nel palleggio. Seguiti altri giovani di grandi prospettive come Baldanzi dell'Empoli, vent'anni, grande protagonista nell'Italia under 20 che ha conquistato il secondo posto ai Mondiali alle spalle dell'Uruguay. Monitorato anche Otavio del Porto. Prima del ritiro a Dimaro ci sarà un nuovo contatto con l'entourage di Zielinski per parlare del rinnovo del contratto in scadenza 2024: il centrocampista polacco ha intenzione di restare a Napoli, ci sarà da trovare un punto d'intesa sul prolungamento dell'accordo.

L'altro gioiello dell'attacco è Kvaratskhelia che ha altri quattro anni di contratto e resterà a Napoli. Altro punto fermo è Raspadori, anche lui legato da un lungo contratto al Napoli. Farà sicuramente parte del Napoli di Garcia anche Simeone: il presidente De Laurentiis lo ha riscattato dal Verona, il Cholito è legato al club azzurro con un contratto fino al 2026 e opzione a favore del Napoli di un ulteriore anno fino al 30 giugno 2027. Resterà anche Politano, un altro grande protagonista della stagione fantastica degli azzurri con continuità di prestazioni e gol pesanti, che è legato ancora da due anni di contratto con il club azzurro. Il dubbio invece riguarda Lozano che ha il contratto in scadenza tra un anno, nel 2024, ed è seguito da club di Premier League, tra i quali il West Ham. Finora non ci sono stati margini per il rinnovo del contratto tenendo presente l'ingaggio dell'attaccante messicano (4.5 milioni) e quindi quest'estate potrebbe prospettarsi una sua partenza. Da capire se il giovane Zerbin resterà ancora a Napoli, oppure se verrà girato in prestito.