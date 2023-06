Napoli, via al post-Kim: anche Schuurs tra le alternative

C'è anche il nome di Perr Schuurs nella lunga lista di mercato del Napoli che sta già pensando a come sostituire Kim Min Jae ormai da qualche settimana. Il centrale difensivo sudcoreano ha lasciato la città al termine della stagione salutando tutti, il suo entourage ha confermato la volontà di proseguire altrove il prossimo anno con le big - Manchester United o Bayern Monaco - che si contenderanno il calciatore e il pagamento della clausola tra qualche settimana.

Tra le alternative prese in considerazione per affiancare Amir Rrahmani il prossimo anno ci sarebbe, secondo l'emittente Dazn, anche il centrale del Torino: olandese di Nieuwstadt, classe 1999, Schuurs si è messo in mostra bene con il Torino nella sua prima stagione di Serie A quest'anno. La scuola Ajax e l'adattabilità difensiva sono un backgroud interessante per il centrale difensivo, che però si è misurato nell'ultimo anno con la difesa a tre di Juric piuttosto che con quella a quattro che è marchio di fabbrica per il Napoli che sarà di Rudi Garcia.

Un anno fa era stato pagato 10 milioni dai granata, servirebbe almeno il doppio per strapparlo ora al Torino.