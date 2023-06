Rudi Garcia e Francesca Brienza in attesa del primo figlio

Doppia gioia per Rudi Garcia: il neo allenatore del Napoli aspetta un figlio da Francesca Brienza, ex volto di Roma Tv e attuale compagna dell'allenatore francese. Secondo Sportmediaset, l'ex conduttrice tv ha dato l'annuncio ieri in occasione del suo compleanno festeggiato a Roma.

Per Rudi Garcia sarà il quarto figlio dopo i tre già avuti nel matrimonio con la ex moglie Veronique negli anni di Lille. Garcia e la Brienza stanno insieme dal 2014, quando il francese allenava la Roma. L'allenatore azzurro sarà presentato lunedì ai nuovi tifosi azzurri.