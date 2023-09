Probabilmente non avrà la fascia sul braccio, ma certamente sarà comunque il solito treno sulla... fascia. Giovanni Di Lorenzo è stato tra i papabili per il ruolo di capitano dell'Italia del neo ct Luciano Spalletti che domani sera affronterà la Macedonia del Nord nell'impegno valido per la qualificazione ad Euro 2024. Il cursore del Napoli è un pretoriano di Luciano ed in tanti hanno pensato che il neo commissario tecnico potesse affidargli i galloni di capitano anche con la rappresentativa azzurra così come fece con il Napoli nella passata stagione che poi coincise con la splendida cavalcata scudetto. Forse non sarà così, ma Di Lorenzo resta uno dei fedelissimi dell'allenatore di Certaldo che anche con l'Italia si affiderà al suo frecciarossa sulla corsia di destra. Non solo. Facile immaginare che Di Lorenzo avrà un ruolo importante anche nello spogliatoio azzurro. Una sorta di raccordo tra gruppo e staff tecnico. Un capitano in pectore insomma.

Il resto, lo farà sul campo come ha sempre fatto. Di Lorenzo era già uno dei perni dell'Italia di Mancini (con cui ha vinto l'Europeo in Inghilterra) e lo sarà ancora di più con Spalletti di cui conosce praticamente tutto in termini di schemi, mentalità e metodologie. Insomma per Di Lorenzo, come per gli altri compagni del Napoli convocati in Nazionale (Raspadori, Meret e Politano), sarà come una ripetizione di quanto appreso con Spalletti negli ultimi anni. Il cursore di fascia poi usserà le sue solite armi: grinta, dedizione, senso tattico, spinta sulla fascia e quella particolare predilezione negli inserimenti che spesso ne fanno una spina nel fianco delle difese avversarie. Oltre a farsi anche trovare pronto quando si ritrova il pallone giusto sotto porta. In 28 presenze con la maglia della Nazionale, Di Lorenzo ha segnato tre reti. Domani sera contro la Macedonia, così come martedì prossimo con l'Ucraina a Milano, le occasioni per rimpinguare il bottino e mettere l'ipoteca per la qualificazione ad euro 2024.