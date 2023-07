Rudi Garcia, la fidanzata Francesca Brienza: «Napoli ricca, che bella la prima impressione»

«La prima impressione di Napoli è stata bellissima, ho percepito la gioia del popolo, toccando con mano ciò che è successo». Le parole sono di Francesca Brienza, compagna di Rudi Garcia e giornalista tv col cuore giallorosso, appena arrivata in città dopo la firma dell'allenatore francese: «Il colpo d'occhio è bellissimo, l'hanno vissuto anche i turisti che sono venuti in questo periodo. Ho sempre mostrato sui social i luoghi in cui vivo, non farò eccezione con Napoli perché offre un milione di spunti artistici, culturali e culinari».

«Io sono nata a Roma, ma ho origini del sud. Napoli è stata spesso meta delle mie gite della domenica quand'ero piccola» ha spiegato la Brienza intervenendo a Radio Kiss Kiss. «Ho sempre avuto tantissimi amici in città, sapere di poterla vivere adesso non solo per lavoro sarà un gran piacere, sarà bello scoprirla con altri occhi».