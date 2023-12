Rudi Garcia e Francesca Brienza a Pompei, domenica da turisti a Napoli

L'esonero è arrivato poco più di un mese fa, ma Rudi Garcia sembra averlo superato al meglio. Tanto da tornare anche a Napoli con il sorriso. L'ex allenatore azzurro, infatti, è stato in città questo weekend, ma solo per fare da turista e scoprire le bellezze del territorio che non era riuscito a vedere nei due mesi da guida del Napoli.

Il francese è stato a pranzo in Costiera prima di fare ritorno a casa, ieri, ma prima ancora ha voluto visitare il Parco Archeologico di Pompei, una delle attrazioni principali nei dintorni di Napoli. Con lui, immancabile, la compagna Francesca Brienza, neo mamma della loro primogenita Sofia, nata proprio durante l'esperienza napoletana di Garcia.