Rudi Garcia già festeggia a Napoli. Ma stavolta il calcio non c'entra. Il tecnico francese ieri è diventato papà per la quarta volta. La prima con la sua attuale compagna Francesca Brienza che ha dato alla luce la piccola Sofia. La coppia ha comunicato il fiocco rosa con una foto eloquente pubblicata sui social.

Uno scatto commovente postato su Instagram da entrambi i profili (di Garcia e Francesca Brienza) che vale più di mille parole. La mano di Rudi e quella della compagna che «stringono» la manina della piccola neonata con poche, ma significative, parole a corredo. «Stamattina un fiore è nato nel nostro giardino, Sofia. Benvenuta al mondo gioia di mamma e papà R&F». Nel giro di un attimo la bacheca social è stata inondata di migliaia di messaggi di auguri da parte di vip, tifosi, parenti e gente comune. Tutti a complimentarsi per il fiocco rosa della coppia. In serata è arrivato anche il twett di ADL. «Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli gioiscono per la nascita di Sofia, figlia di Rudi Garcia e della compagna Francesca. Evviva».

E se per Garcia la grande emozione della paternità non è una novità (l'allenatore del Napoli ha già tre figlie - Carla, Eva e Léna - avute dalla precedente relazione con l'ex compagna Veronique) per Francesca Brienza invece è la prima volta in assoluto che diventa mamma. La giornalista (volto noto sulle emittenti nazionali al processo del lunedì, Tiki Taka e Quelli che il calcio) prima della maternità si era occupata di calcio femminile su La7. Soltanto una settimana fa, lady Garcia aveva raccontato le sue impressioni durante la gravidanza, dando grande importanza al passare del tempo. «In questi nove mesi trascorsi in giro per il mondo, dall'Arabia alle Antille, dalla Francia all'Italia passando per la Spagna, la cosa che ho imparato portando una vita dentro di me è il valore delle settimane. Ognuna rappresenta un cambiamento: novità con cui cimentarsi, ostacoli da superare, momenti di strana normalità. Pensavo, stupidamente, che diventare madre per la prima volta con la maturità dei 37 anni mi avrebbe risparmiato certe fasi e invece si torna inevitabilmente ragazzine che, pensando al futuro, si chiedono: chissà come sarò, cosa farò, chi diventerò. Aspettandoti». L'attesa è finita: ieri il primo vagito della piccola Sofia.

Smaltita - si fa per dire - l'emozione per essere diventato papà per la quarta volta, Rudi Garcia adesso aspetta il rientro dei nazionali del Napoli in giro per il mondo (15 in tutto) per preparare al meglio la trasferta di campionato contro il Genoa a Marassi dopo la sosta e quella di Champions a Braga in Portogallo quattro giorni dopo. Ieri mattina i «superstiti» azzurri hanno svolto una seduta di lavoro a Castel Volturno prima che il tecnico desse il rompete le righe concedendo al gruppo un week end di riposo. Il Napoli infatti tornerà ad allenarsi lunedì prossimo. Ieri pomeriggio, invece, c'era grande attesa per vedere all'opera la Georgia di Kvaratskhelia contro la Spagna per le qualificazioni ad Euro 2024. Le furie rosse, però, si sono rivelate tali e... letali, rifilando un mortificante 1-7 a Tbilisi. A conti fatti, la sconfitta più pesante nella storia della nazionale georgiana. Morata ha fatto il mattatore (tripletta per lui) mentre Kvara non è riuscito a limitare i danni.