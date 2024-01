Qualcuno è tornato a casa, molti hanno scelto di restare a Napoli. Gollini, Zielinski, Natan, Simeone e tanti altri gli azzurri che hanno vissuto in città le ultime ore del 2023 e le prime del 2024, a cavallo tra un anno straordinario che li ha visti protagonisti di una cavalcata incredibile verso il terzo scudetto e uno in cui dovranno raddrizzare la rotta prima di rovinare tutto quanto costruito.

La chiamata al lavoro è fissata per domani, Walter Mazzarri aveva concesso al gruppo azzurro alcune ore di relax, ma sono pochi quelli che si sono allontanati. Khvicha Kvaratskhelia, per esempio, che ha fatto ritorno in Georgia per stare in famiglia. In Nigeria c'è da un po' anche Victor Osimhen, che si è presentato in chiesa nelle ore del capodanno sorprendendo tantissimi tifosi di casa. Anche Ostigard, Raspadori e Lindstrom sono tornati a casa prima del rientro a Napoli.

La squadra si ritroverà domattina a Castel Volturno, da mettere nel mirino con il primo allenamento del 2024 c'è il Torino, una trasferta insidiosa post epifania che dirà già molto sulle possibilità della squadra in classifica. Mazzarri non sarà in panchina - squalificato dopo uanto successo contro il Monza - ma bisognerà subito dimenticare l'ebbrezza per un finale di annata che sa di svolta per gli azzurri. Lasciarsi alle spalle i fasti e le difficoltà del 2023 per aprire un nuovo capitolo della storia.